CROCIERE

Costa Fortuna, la nave della flotta Costa Crociere, proporrà per tutta l’estate 2024 crociere di una settimana che permetteranno di scoprire Grecia e Turchia oltre alle più belle isole greche in un’unica vacanza.

Fino al 13 settembre la nave partirà ogni venerdì dal porto del Pireo alla scoperta di Istanbul e delle splendide isole greche di Mykonos, Creta, Rodi e Santorini.

Per alcune partenze è prevista una seconda tappa in Turchia, a Bodrum, o nell’isola greca di Kos, al posto di Rodi.

La formula è quella del pacchetto volo+crociera, disponibile da tutti i principali Paesi europei, compresa l’Italia.

Le Sea Destinations di Costa Fortuna Grecia e Turchia

L’itinerario di Costa Fortuna proporrà una novità, le Sea Destinations. Costa Fortuna offrirà nuove esperienze da godersi a bordo, durante la navigazione. Ad esempio, nel corso dell’attraversamento dello Stretto dei Dardanelli, al tramonto, gli ospiti faranno un viaggio nel tempo, vedendo comparire le porte dell’Oriente nella spirale dei veli rotanti dei Dervisci, danzatori rituali che praticano la danza come forma di meditazione.

A Mykonos, previsto invece un sea party a bordo piscina con Dj che faranno ballare gli ospiti fino a tarda notte. A Santorini invece gli ospiti potranno ammirare uno dei tramonti più belli del mondo.

Le destinazioni di Terra di Costa Fortuna in Grecia e Turchia

Grazie alle escursioni organizzate da Costa, le destinazioni di terra comprese nell’itinerario saranno visitate da un punto di vista unico, fuori dai percorsi tradizionali. Ad Atene, oltre ai siti più iconici della città, si potrà vivere l’esperienza di navigare lungo il canale che separa due mari, passando tra gole di roccia e pareti verticali, sino all’antica città di Corinto.

Istanbul sarà esplorata da diverse prospettive, tra cui in battello sul Bosforo, mentre a Mykonos una famiglia di contadini locali porterà gli ospiti di Costa Fortuna alla scoperta delle tradizioni rurali e le ricette dei piatti locali, con un barbecue al tramonto.

A Bodrum è previsto un tour in caicco, tipica imbarcazione locale, per cogliere tutte le sfumature della costa turchese, mentre a Santorini si potrà vivere come un isolano tra il blu delle cupole e il bianco delle case, pranzando con il tradizionale lancio di piatti.

Costa Fortuna è una nave italiana della flotta Costa Crociere, che può accogliere sino a 3470 ospiti in 1358 cabine. L’intrattenimento è garantito dal teatro su tre ponti, dove assistere a spettacolari ed entusiasmanti show; 3 piscine e 5 jacuzzi; un toboga per il divertimento di tutta la famiglia; un campo polisportivo; una spa di 1300 mq con vista mare e una palestra, sempre vista mare, equipaggiata con i macchinari Technogym; per i più giovani ci sono lo Squok Club e la Teen Zone, con le loro aree dedicate.