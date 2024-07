CROCIERE

Il programma è attivo in diversi porti italiani e internazionali, in Francia, Spagna Guadalupa, Martinica

Riprende il programma di donazioni alimentari di Costa Crociere a Taranto. Ogni domenica infatti, i cibi non consumati a bordo di Costa Fascinosa verranno donati al Banco Alimentare Comitato della Puglia Onlus.

Quello di Taranto è un porto di scalo importante per Costa Crociere grazie al debutto di Costa Pacifica.

Il programma di donazione alimentare sarà disponibile tutte le domeniche fino al 22 settembre.

L’iniziativa è nata grazie alla collaborazione con l’Ufficio Veterinario PCF di Taranto, il Ministero Della Salute – Ufficio Sanità Marittima di Taranto e l’Agenzia Delle Dogane – Ufficio Delle Dogane di Taranto.

Lo scalo di Taranto per Costa Crociere

Ogni domenica Costa Fascinosa farà scalo a Taranto, nell’ambito di un itinerario di una settimana diretto a Zante (Grecia), Suda Bay (Creta), Mykonos (Grecia), La Valletta (Malta), e Catania, donando alla città i pasti preparati ma non serviti a bordo.

La sera precedente allo scalo, al termine della cena, tutti i piatti preparati nelle aree ristorazione non serviti agli ospiti sono conservati e destinati al banco alimentare pugliese. I pasti sono riposti in appositi contenitori di alluminio sigillati ed etichettati per garantirne la tracciabilità, e successivamente conservati nelle celle frigorifere di bordo. Il giorno seguente, dopo l’attracco della nave al porto di Taranto, i contenitori con il cibo raggiungono i volontari del Banco Alimentare, che provvedono a donarli all’Associazione Nazionale Famiglie di Taranto. In ogni scalo si sbarcano circa 100 pasti completi.

Giuseppe Carino, Senior Vice President Guest Experience e On Board Sales Operations di Costa Crociere, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di aver riattivato a Taranto il nostro programma di donazione delle eccedenze alimentari per fini sociali. Un ulteriore passo del nostro impegno a lavorare con le comunità delle destinazioni che visitiamo, come quella di Taranto, per creare un impatto positivo sul territorio promuovendo un’economia circolare e riducendo gli sprechi alimentari. Ringraziamo il Comune di Taranto e tutte le parti coinvolte per la fondamentale collaborazione.”

Il Sindaco Rinaldo Melucci aggiunge: “In qualità di Sindaco di Taranto, sono orgoglioso di annunciare la ripresa del programma di donazioni alimentari in collaborazione con Costa Crociere, che testimonia il nostro costante impegno verso la comunità e il territorio ionico. Questa iniziativa non solo rafforza il legame tra la nostra città e Costa Crociere, ma dimostra anche la solidarietà e l’attenzione verso i più bisognosi. Grazie al sostegno del Ministero della Salute e degli altri uffici competenti, ogni domenica, fino al 22 settembre, la nave Costa Fascinosa attraccherà nel nostro porto, portando pasti completi da donare alla comunità attraverso il Banco Alimentare e l’Associazione Nazionale Famiglie di Taranto”.

Un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà

“Questa iniziativa – ha aggiunto l’Assessore ai Servizi Sociali, Gabriella Ficocelli– non solo aiuta a ridurre lo spreco alimentare, ma fornisce anche un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà della nostra città. È un esempio di come la collaborazione tra enti pubblici e privati possa portare a risultati tangibili e positivi per la nostra comunità.”

“ In un momento in cui le richieste aumentano e gli alimenti disponibili scarseggiano, ogni forma di aiuto diventa preziosa e ci permette di offrire sostegno alla parte più fragile della comunità” – aggiunge Luigi Riso, Presidente di Banco Alimentare Comitato della Puglia Onlus.