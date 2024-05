NAVE

L’evento affianca alle barche in acqua anche la mobilità green su terra

L’ Electric Boat Show torna per la sua terza edizione con un cambio di location: sarà infatti la città di Laveno Mombello, nella suggestiva cornice del Lago Maggiore, ad ospitare dal 7 al 9 Giugno, il famoso salone fieristico europeo dedicato alla mobilità green in acqua e in strada.

L’ Electric Boat Show affianca alle barche in acqua anche la mobilità green su terra, su 2 e 4 ruote, per perseguire una sostenibilità a 360 gradi, esponendo i veicoli di marchi importanti come Yamaha, X Raam, Alba, Niù, Birò, Tazzari e Cake.

L’evento è rivolto a tutti i professionisti del settore, un B2B e B2C, dedicato a tutta la filiera di riferimento. Tutti i visitatori potranno accedere ai test drive gratuitamente per provare e toccare con mano le novità della mobilità elettrica su acqua e su strada

La massima attenzione alla tutela dell’ambiente è avvalorata anche dal riconoscimento di “Eco Event Plastic Free”, dall’associazione omonima Plastic Free che supporta l’evento.

Sarà presente poi il brand immobiliare Engel & Völkers in qualità di Real Estate Partner, con una divisione dedicata alle barche, Engel & Völkers Yachting, per esplorare nuove sinergie tra il settore immobiliare di lusso e la nautica green.

Previsto infine un vasto programma di convegni che hanno visto, nelle edizioni precedenti, la partecipazione di politici, giornalisti, influencer e personalità di spicco anche internazionali, oltre a professionisti di settore, associazioni, enti privati e pubblici, scuole ed università. Tutti riuniti per perseguire l’obiettivo comune di una transizione ecologica della mobilità.

Troverete maggiori informazioni sull’evento qui