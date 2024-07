AUTOBUS

Il biometano alimenterà duecento autobus regionali per un anno

Edison Energia e TUA (trasporto unico abruzzese) hanno firmato un accordo per la fornitura di biometano per la flotta di autobus regionali. L’accordo prevede la fornitura di biometano da somministrare presso il deposito TUA della sede di Pescara.

L’accordo tra Edison Energia e TUA è della durata di un anno per la fornitura di circa tre milioni standard metri cubi di biometano per alimentare fino a duecento autobus della flotta regionale.

TUA, ha una flotta di 900 autobus e 21 treni e gestisce il 70% circa dei trasporti in Abruzzo. Opera con la divisione gomma per il servizio urbano e interurbano a Pescara e in altre sedi quali:

Chieti

Sulmona

Giulianova

L’Aquila

Teramo

Avezzano

divisione Ferroviaria con sede a Lanciano.

Il biometano per Edison e TUA

Il biometano contribuisce a ridurre le emissioni di Greenhouse Gases (GHG) legate al trasporto su gomma e ad abbattere dunque in modo significativo i costi relativi al carburante.

Il progetto del biometano interessa ben cento autobus che, nel corso del 2024, diventeranno duecento. La flotta opera nell’intero territorio regionale, con prevalenza a Pescara (il 29% nell’extraurbano e il 49% nell’urbano). La sede della divisione di Pescara di TUA è dotata di un impianto di rifornimento metano.

L’impegno di Edison per la transizione energetica

“L’accordo definito con TUA rappresenta un nuovo passo per Edison Energia, che da anni si impegna a supportare i clienti nel processo di transizione energetica attraverso l’utilizzo del biometano”. Ha dichiarato Davide Macor, Direttore Mercato Business – Gas & Power Market Division di Edison Energia.

“Il biometano è prodotto da impianti che utilizzano scarti agricoli o FORSU (Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani) e si affianca al Bio GNL (Gas Naturale Liquefatto), utilizzato nei veicoli pesanti che coprono lunghe percorrenze: rappresenta una soluzione per ridurre le emissioni di CO2 a costi contenuti e con tecnologie mature ”.

TUA tra i primi a puntare sul metano

Il Direttore generale di TUA, Maxmilian Di Pasquale, spiega: “TUA è un’azienda leader nel panorama italiano nei servizi extraurbani che rappresentano l’80 per cento della produzione chilometrica annua. L’azienda copre il 65% del trasporto pubblico locale nella regione Abruzzo. Siamo stati tra i primi a puntare convintamente sul metano. La collaborazione con Edison Energia rappresenta un ulteriore miglioramento per la nostra realtà i cui riflessi positivi, anche in termini ambientali, sono concreti e significativi”.

