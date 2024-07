AUTOBUS

Autoguidovie ha acquistato Autoservizi Zani Evaristo, azienda del trasporto pubblico locale del Nord Italia. Questa operazione rappresenta un significativo passo avanti nella strategia di crescita e consolidamento di Autoguidovie nel mercato italiano della mobilità sostenibile.

Autoguidovie rafforza la propria presenza nel nord Italia

Giovanni Tresoldi, Direttore dello Sviluppo di Autoguidovie ha dichiarato: «Con l’acquisizione di Autoservizi Zani Evaristo, Autoguidovie compie un importante passo strategico per rafforzare la propria presenza nel settore del trasporto pubblico locale nel Nord Italia. Autoservizi Zani Evaristo è una realtà consolidata i cui valori di eccellenza e innovazione sono allineati con i nostri”.

“Questa operazione ci consentirà di migliorare ulteriormente la qualità e l’efficienza dei servizi offerti ai nostri clienti. Siamo convinti che la sinergia tra le due aziende porterà benefici significativi ai nostri utenti e ai nostri dipendenti, contribuendo a garantire un trasporto pubblico sicuro, affidabile e sostenibile per le comunità che serviamo» conclude Tresoldi.

Spiega invece Claudio Astori, Direttore generale di Autoservizi Zani Evaristo: «La decisione di cedere l’attività al Gruppo Autoguidovie è motivata dal mutato contesto e dalle nuove sfide che ci troviamo davanti. Quello del trasporto pubblico è infatti un settore che oggi richiede operatori capaci di gestire investimenti significativi e attrezzati ad affrontare le transizioni energetica e digitale”.

Sostenibilità e investimenti: obiettivo zero emissioni

Stefano Rossi, Amministratore Delegato di Autoguidovie ha rilasciato dichiarazioni importanti sulla sostenibilità: ” Il settore del trasporto pubblico sta affrontando sfide epocali, non ultima quella della transizione energetica che richiede grandi investimenti e nuove competenze. In quest’ottica Autoguidovie ha da tempo varato un piano industriale volto al continuo rinnovo della flotta, il cui scopo finale è il raggiungimento delle zero emissioni.

“Da sempre la società elabora piani e sviluppa progetti mantenendo al centro della propria strategia il concetto cardine della low/zero emission: le soluzioni adottate nel corso degli anni da Autoguidovie, molte volte ricoprendo il ruolo di apripista nel settore, l’hanno portata ad avere una flotta di mezzi circolante tra le più avanzate ed ecologiche dell’Italia intera».

L’Autoservizi Zani Evaristo conta 45 addetti, presenta una flotta di 40 autobus e detiene, inoltre, il 5,7 per cento della Bergamo Trasporto Sud Scarl, il 3,1 di Lecco Trasporti Scarl. La somma dei contratti di trasporto pubblico diretti e quelli in subaffido ammonta a 1,9 milioni di chilometri.