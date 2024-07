AUTOBUS

Il collegamento tra Cortina d’Ampezzo e Venezia è ora ancora più facile e veloce grazie ai servizi offerti da Cortina Express e Dolomiti Bus. Con voli nazionali e internazionali che atterrano comodamente all’aeroporto di Venezia Marco Polo, sarà infatti possibile raggiungere direttamente Cortina in sole due ore di autobus, senza fermate né cambi intermedi.

Dolomiti Bus e Cortina Express per la sostenibilità ambientale

“Il potenziamento del collegamento tra Venezia e Cortina d’Ampezzo è stato reso possibile grazie alla sinergia tra Dolomiti Bus e Cortina Express. Crediamo fermamente nell’importanza del trasporto pubblico condiviso, non solo per facilitare gli spostamenti dei turisti e dei residenti, ma anche per ridurre l’impatto ambientale”– dichiara Andrea Biasiotto, Presidente di Dolomiti Bus.

Ecco i nuovi orari

Dal 21 giugno è in vigore il nuovo orario. Il nuovo servizio introduce una corsa in partenza da Venezia per Cortina alle 06:30 (Linea 72 di Dolomiti Bus). Questa corsa, abbinata a quella in partenza da Cortina per Venezia, effettuata da Cortina Express alle 17:30 nei giorni feriali e alle 20:00 nei giorni festivi, offre l’opportunità di visitare comodamente Cortina, il Lago di Misurina e Cima Tofana.

Le nuove corse di Dolomiti Bus e Cortina Express

Inoltre, c’è ora una nuova corsa da Cortina per Venezia alle 14:30 (Linea 72 di Dolomiti Bus). Per quanto riguarda i bus in partenza da Cortina, la prima corsa parte alle 07.30, mentre l’ultima corsa da Venezia è stata posticipata (ore 19.30) .

Una mobilità sempre più intermodale

“Crediamo fortemente nell’unione di due realtà strutturate come Cortina Express e Dolomiti Bus per garantire una mobilità sempre più intermodale”, racconta Ellen Broccolo direttore di esercizio di Cortina Express. “Da una parte, infatti, l’unione garantisce facilità di consultazione e acquisto dei servizi per l’utente, dall’altra lavorando su un integrazione dei servizi si prevede di rendere, tramite coincidenza, anche altri territori della Provincia collegati alla Laguna creando di un modello di mobilità integrata che possa rispondere a 360 gradi alle esigenze della popolazione residente e del turista partendo dallo spostamento per raggiungere la destinazione per arrivare ai servizi in loco”.

Servizi a bordo

Il servizio è offerto con autobus Euro 6. Ogni sedile dispone di prese di corrente (220V) e USB, permettendo di ricaricare i dispositivi durante il tragitto. Inoltre, tutta la flotta è dotata di Wi-Fi 4/5G gratuito a banda ultra larga.

Gli autobus sono provvisti di toilette e sono attrezzati per accogliere persone con disabilità e donne in gravidanza, con rampe, sollevatori e posti a sedere dedicati. Ogni passeggero può portare due bagagli.

I requisiti di sostenibilità ambientale rappresentano per Dolomiti Bus un atto dovuto nei confronti di un territorio, quello della provincia di Belluno, di straordinario pregio naturalistico, interessato da uno dei nove gruppi dolomitici inscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.