Sciopero taxi a Roma di 24 ore il 9 luglio 2024 dopo lo sciopero dei mezzi pubblici e lo sciopero dei treni.

Lunedì 9 luglio 2024 sciopero taxi, stop di 24 ore, disagi nel trasporto pubblico per i residenti e i turisti. Vediamo i dettagli di questo sciopero e le sue implicazioni.

Sciopero taxi a Roma 9 luglio 2024: orari e motivazioni

Lo sciopero dei taxi a Roma, indetto dal sindacato di base Cobas Lavoro Privato, dura 24 ore, con l’applicazione delle fasce di garanzia per garantire i servizi indispensabili.

L’impatto dei disagi a causa dello sciopero dipenderà dal tasso di adesione di taxi. L’ultimo sciopero, il 25 marzo 2024, ha visto un’adesione del 20%. di taxi che ha creato disagi in un servizio già carente.

Motivazioni dello stop

Le ragioni dello sciopero taxi a Roma sono legate alla protesta contro l’aumento delle licenze disposto dal decreto Asset e la presunta liberalizzazione del trasporto pubblico non di linea. I tassisti temono che queste misure penalizzino la categoria a favore di NCC e multinazionali come Uber. Anche gli NCC criticano la normativa, ma con la convinzione opposta che avvantaggi i tassisti.

Bando nuove licenze taxi a Roma

Sciopero taxi a Roma: il Governo ha deciso di procedere con un bando per 1.000 nuove licenze taxi. A queste si aggiungono 500 licenze stagionali e l’introduzione delle ‘seconde guide’, permettendo a un secondo conducente di operare lo stesso taxi. Il bando richiede requisiti specifici, come conoscenze basilari di inglese e delle attrazioni turistiche di Roma. Particolare attenzione sarà riservata al servizio di mobilità per passeggeri disabili, con l’obiettivo di quadruplicare l’attuale dotazione.

Lunedì 9 luglio 2024 altra giornata difficile per la mobilità a Roma a causa dello sciopero dei taxi. Il sindacato e i tassisti esprimono le loro preoccupazioni, il Comune continua a spingere per un miglioramento del servizio attraverso nuove licenze.

