Sciopero mezzi pubblici 6 maggio a Venezia: a rischio bus, tram e vaporetti. Ecco orari e fasce di garanzia.

AVM/Actv ha comunicato che due sigle sindacali aderiranno allo sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori dei trasporti dichiarato per lunedì 6 maggio 2024. Conseguentemente, potrebbe aderire il personale della società Actv.

Lo sciopero a Venezia potrà quindi interessare i servizi:

navigazione

automobilistici

tranviari

Sciopero mezzi pubblici Venezia: orari e fasce garantite

Linea 17 Nave Traghetto (Ferry) – sarà garantita all’interno dei servizi minimi con le seguenti corse:

partenze da Lido San Nicolò per Tronchetto alle ore 06:40, 08:20, 10:00, 16:40, 18:20 e 20:00

partenze da Tronchetto per Lido S. Nicolò alle ore 07:30, 09:10, 10:50, 15:50, 17:30 e 19:10.

La prenotazione è riservata alle sole autovetture (esclusi i mezzi pesanti) di proprietà dei residenti delle isole di Lido e Pellestrina in possesso di Pass IMOB.

Le corse sono comunque ad accesso libero, salvo il contingente prenotato, per le altre autovetture secondo l’ordine di arrivo.

La prenotazione è obbligatoria, anche per la clientela diversamente abile, per poter accedere al servizio di trasporto nella giornata di sciopero e va effettuata entro e non oltre le ore 23:59 di domenica 5 maggio qui e qui o tramite call center Dime 041041.

Nella notte tra il giorno che precede lo sciopero e il giorno di sciopero, ultime corse da Lido S. Nicolò e da Tronchetto alle ore 00:20.

Il servizio riprende regolarmente il giorno 7 maggio con le corse delle ore 05:00 da Lido S. Nicolò e da Tronchetto.

Inoltre la Direzione Navigazione comunica la regolarità delle corse seguenti:

Linea notturna N

Nella notte tra il giorno 5 e il 6 maggio corsa alle 23.23 da Lido S.M.E. “D” limitata a P.le Roma.

Linea 5.1/5.2 collegamento serale Lido S.M.E. – F.te Nove e viceversa

da Lido S.M.E. “A” corse alle ore 20.36, 21.36, 22.36 e 23.36;

da F.te Nove “D” corse alle ore 21.00, 22.00, 23.00 e 0.00.

Linea 13

da F.te Nove “D” per Treporti corse alle ore 4.25(A), 5.15(A), 8.45, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40;

da S. Erasmo Capannone per Treporti corse alle 4.53(A), 5.43(A), 9.13, dalle 9.55 alle 15.55 ai minuti 55 e alle 20.08, 21.08, 22.08, 23.08;

da S. Erasmo Chiesa per Treporti corse alle 6.05, 6.45(B), 7.15, 8.05, 8.45, 9.25, dalle 10.05 alle 16.05 ai minuti 05 e alle ore 16.45, 17.25, 18.05, 20.18, 21.18, 22.18, 23.18;

da S. Erasmo Chiesa per Capannone corse alle 5.10(C), 5.55(C), dalle 9.45 alle 15.45 ai minuti 45 e alle 18.45(C), 21.00(C), 22.00(C), 23.00(C), 00.00(C).

da Treporti per S. Erasmo Capannone corse alle 4.50(C), 6.25(D), 7.08(E), 7.45(D), 8.25(D), dalle 9.25 alle 15.25 ai minuti 25 e alle 16.25(D), 17.05(D), 17.45(D), 18.25(C), 20.40(C), 21.40(C), 22.40(C), 23.40(C).

(A)=corsa limitata a S. Erasmo Chiesa. (B)=corsa limitata a S. Erasmo Punta Vela. |(C)=prosegue per F.Te Nove. (D)=corsa limitata a S. Erasmo Chiesa.

(A)=corsa limitata a S. Erasmo Chiesa. (B)=corsa limitata a S. Erasmo Punta Vela. |(C)=prosegue per F.Te Nove. (D)=corsa limitata a S. Erasmo Chiesa. (E)=partenza da S. Erasmo Vela e limitata a S. Erasmo Chiesa;

Linea 22 (servizio regolare)

da Punta Sabbioni per Tre Archi corse alle ore 7.00 e 7.30 limitata a F.te Nove;

da Tre Archi per Punta Sabbioni corsa alle ore 13.18.

Servizio automobilistico, tranviario e People Mover

dalle ore 06:00 alle ore 08:59 e dalle ore 16:30 alle ore 19:29 (vengono garantite tutte le partenze da capolinea all’interno della fascia oraria)

le linee N1 e N2 non saranno garantite nella notte tra il 5 e il 6 maggio

Il servizio People Mover sarà regolare.

Sciopero trasporti: ecco le motivazioni

Ecco le motivazioni dello sciopero dichiarate dalle sigle sindacali: