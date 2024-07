SCIOPERI

Sciopero aerei il 17 luglio 2024, negli aeroporti di Parigi, una settimana prima delle Olimpiadi.

Il 17 luglio 2024 a causa dello sciopero aerei a Parigi possibili cancellazioni e ritardi dei voli in partenza e in arrivo dagli aeroporti di Parigi, Orly e Charles de Gaulle.

Il 17 luglio 2024, a soli nove giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi, è stato proclamato uno sciopero aerei da parte dei lavoratori del gruppo ADP Aéroports de Paris. Lo sciopero aerei a Parigi riguarda i principali aeroporti di Parigi, Orly e Charles de Gaulle, e rischia di creare disagi notevoli in un periodo critico.

Sciopero aerei a Parigi il 17 Luglio 2024

A causa dello sciopero aerei a Parigi, per i viaggiatori che hanno in programma di volare da o per Parigi il 17 luglio 2024, è consigliabile prendere alcune precauzioni:

Controllare gli aggiornamenti dei voli : monitorare le comunicazioni delle compagnie aeree per eventuali cambiamenti o cancellazioni di voli.

: monitorare le comunicazioni delle compagnie aeree per eventuali cambiamenti o cancellazioni di voli. Pianificare con anticipo : considerare l’idea di viaggiare un giorno prima o dopo lo sciopero per evitare disagi.

: considerare l’idea di viaggiare un giorno prima o dopo lo sciopero per evitare disagi. Tenere a portata di mano i contatti: avere pronti i numeri di assistenza clienti delle compagnie aeree e degli aeroporti per ricevere supporto immediato in caso di necessità.

Motivazioni dello sciopero dei voli

I sindacati Confédération Générale du Travail (CGT), Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), Force Ouvrière (FO), e Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) hanno denunciato un peggioramento delle condizioni di lavoro e hanno richiesto miglioramenti immediati. I motivi dello sciopero aerei a Parigi:

Bonus per tutto il personale: i sindacati chiedono che il bonus per il lavoro extra durante le Olimpiadi venga esteso a tutto il personale, non solo a pochi membri selezionati.

per tutto il personale: i sindacati chiedono che il bonus per il lavoro extra durante le Olimpiadi venga esteso a tutto il personale, non solo a pochi membri selezionati. Assunzione di nuove risorse: per far fronte all’incremento di traffico previsto durante l’evento olimpico, è necessaria l’assunzione di ulteriore personale.

Durante l’estate, gli aeroporti di Parigi, Orly e Charles de Gaulle gestiscono complessivamente circa 350.000 passeggeri al giorno. Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi, è previsto un aumento significativo del traffico aereo, con l’arrivo di migliaia di atleti, staff tecnico, pubblico e personale coinvolto nell’organizzazione dell’evento.

ADP ha dichiarato di non aspettarsi un aumento particolare dei viaggiatori in occasione delle Olimpiadi, ma i sindacati hanno da tempo sollecitato risorse aggiuntive per gestire l’evento. Lo sciopero del 17 luglio mira a mettere pressione su ADP affinché risponda positivamente alle richieste dei lavoratori.

Lo sciopero aerei a Parigi il 17 luglio 2024 è un momento di tensione tra i lavoratori del gruppo ADP e la direzione aziendale. Con le Olimpiadi 2024 ormai alle porte, la risoluzione di queste controversie sarà fondamentale per garantire un’esperienza di viaggio sicura e senza intoppi per milioni di passeggeri.

Continua a leggere: Sciopero Atm Milano, il 18 luglio fermi metro, bus e tram: ecco gli orari