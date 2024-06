SCIOPERI

A causa dello sciopero aerei, il 15 giugno 2024, per chi viaggia in aereo, dall’aeroporto di Bologna si prospetta una giornata con forte rischio di ritardi e cancellazioni di tutti i voli non garantiti.

Il nuovo sciopero aerei di 4 ore, per sabato 15 giugno 2024 dalle 13.00 alle 17:00, è stato indetto dalle sigle sindacali OSR SGB, in tutto il comparto dei servizi a terra e aeroportuali.

L’aeroporto di Bologna informa i passeggeri che sabato 15 giugno 2024, a causa di uno sciopero aerei di diversi operatori del trasporto aereo, potranno verificarsi cancellazioni e ritardi nell’erogazione dei servizi aeroportuali.

A causa dello sciopero dei voli sabato 15 giugno 2024, l’aeroporto di Bologna, consiglia di contattare la propria compagnia aerea per informazioni sui voli.

È inoltre possibile, durante il giorno dello sciopero aerei sabato 15 giugno 2024, consultare il sito internet dell’aeroporto di Bologna, nella pagina relativa ai voli in tempo reale.

Inoltre a causa lavori ai controlli di sicurezza, all’aeroporto di Bologna, si consiglia di arrivare in aeroporto con almeno 3 ore di anticipo rispetto all’orario di partenza del volo.

Sciopero aerei 15 giugno 2024 voli garantiti Enac

Durante lo sciopero dei voli aerei sono previste le fasce orarie di tutela dei voli, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. ENAC non ha ancora comunicato l’elenco dei voli garantiti.

Chi ha programmato un viaggio aereo per sabato 15 giugno dall’aeroporto di Bologna, a causa dello sciopero dei voli, dovrebbe prepararsi a ritardi e cancellazioni dei voli. Si consiglia di contattare la compagnia aerea, monitorare gli aggiornamenti online e arrivare con largo anticipo.