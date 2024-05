MOBILITÀ

Strade chiuse a Roma domenica 2 giugno per la Festa della Repubblica nell’area tra Piazza Venezia e i Fori Imperiali. Per la celebrazione a Roma le strade saranno chiuse al traffico, previste dunque modifiche alla viabilità.

Per la celebrazione della Festa della Repubbliche nella notte notte tra sabato 1 e domenica 2 giugno e fino alle 13,30 saranno chiuse le seguenti strade:

Via dei Cerchi, poi dalle 5 di domenica mattina Via di San Gregorio, Via Celio Vibenna, Piazza del Colosseo, Via dei Fori Imperiali, Piazza Venezia, Via del Plebiscito, Via del Corso, Via Cesare Battisti, Piazza d’Ara Coeli, Via del Teatro di Marcello, Via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via del Circo Massimo, via della Greca, via Ara Massima di Ercole, piazza di Porta Capena, piazzale Numa Pompilio, Viale delle Terme di Caracalla, (tratto compreso tra Porta Capena e viale di Porta Ardeatina). Strade chiuse anche anche in via dei Fornari, via di Sant’Eufemia, vicolo San Bernardo e via degli Astalli.

Tutte le strade riapriranno alle 13:30, ad eccezione di via dei Fori Imperiali, che resterà chiusa tutto il giorno.

Divieti di sosta a Roma domenica 2 giugno

Sono previsti invece divieti di sosta su: Via del Plebiscito, Via Magnanapoli, Piazza Ara Coeli, Piazza Madonna di Loreto ed area del Foro di Traiano, Via dei Fornari, Via di Sant’Eufemia, Via Cesare Battisti, Vicolo San Bernardo, Piazza Venezia, Largo Enrico Berlinguer, Piazza San Marco, Via di San Venanzio, Via di San Marco, Via degli Astalli.

Trasporto pubblico le modifiche

Oltre ai divieti di sosta e alle strade chiuse a Roma per la Festa della Repubblica saranno modificate anche le linee del trasporto pubblico: in particolare, da inizio servizio e sino alle 13,30 di domenica 2 giugno saranno sospesi i capolinea di Piazza Venezia e Via del Teatro Marcello.

Subiranno deviazioni e modifiche di percorso poi le linee 3L, C3, H, 30, 44, 46, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 160, 170, 190F, 492, 628, 671, 714, 715, 716, 781, 792 e 916F. La linea 40 sarà sospesa da inizio servizio e sino alle 13,30. Le linee 51, 75, 85, 87 e 118 saranno invece deviate per l’intera giornata.

Dalla 5 di domenica chiusa anche la fermata metro di Colosseo.

Strade chiuse a Roma- Quirinale

Strade chiuse a Roma al Quirinale per la celebrazione della festa della Repubblica sia sabato che domenica. Previste limitazioni anche al transito dei monopattini in Via XXIV Maggio, piazza e Via del Quirinale, Via della Consulta e Via Mazzarino. Possibili chiusure, su Via XXIV Maggio, Via Mazzarino, Via e Piazza del Quirinale, Via della Dataria.

Roma -Colosseo

Strade chiuse a Roma il 2 giugno, dalla mattina e sino alle 14, prevista la chiusura al pubblico delle seguenti aree: Colosseo, aree archeologiche del Foro Romano e Foro Palatino, Sacrario delle Bandiere al Vittoriano, Terrazza panoramica al Vittoriano, Palazzo Venezia, area archeologica dei Fori Imperiali e dei Mercati Traianei , Museo dei Fori Imperiali.

Prevista inoltre una processione alle 19,45 tra via di Tor Sapienza, via Stefano Ussi, via Edoardo Dal Bono, via Adriano Cecioni, via Felice de Andreis, via Rosati, via Lorenzo Delleani, di nuovo via Di Tor Sapienza.