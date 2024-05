MOBILITÀ

Mobilità elettrica: DHL annuncia l’apertura del primo Electric Vehicle (EV) Center of Excellence dell’Europa continentale a Pozzuolo Martesana, vicino a Milano.

In collaborazione con i Team EV di DHL Customer Solutions & Innovation, l’EV Center of Excellence sfrutta la gestione combinata dello stoccaggio e della movimentazione delle merci di DHL Global Forwarding, comprese le capacità di trasporto marittimo e aereo.

Questa struttura all’avanguardia, è un polo logistico creato su misura per soddisfare la crescente domanda di veicoli elettrici nel mercato italiano.

La mobilità elettrica per l’intera supply chain

L’ Electric Vehicle Center of Excellence DHL opera a supporto dell’elettrificazione della mobilità e riunisce soluzioni per l’intera supply chain dei veicoli elettrici, dall’approvvigionamento dei componenti alla consegna dei veicoli, sino al supporto logistico post-vendita. Il centro dispone di un magazzino di 10.000 metri quadrati ed è gestito da DHL Global Forwarding e DHL Express.

Mario Zini, CEO di DHL Global Forwarding Italy ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare l’apertura del primo EV Center of Excellence d’Europa per la mobilità elettrica, situato proprio in Italia. Questa iniziativa riflette il nostro impegno nel proporre soluzioni logistiche sostenibili per il settore EV. Questo centro offre una gamma completa di servizi e soluzioni, fungendo da punto di riferimento unico per i nostri clienti che possono così trovare tutto ciò di cui hanno bisogno in un’unica sede, beneficiando anche della competenza e dell’esperienza del nostro personale”.

Nazzarena Franco, CEO di DHL Express Italy, aggiunge: “In un periodo di crescita significativa, puntiamo a supportare le aziende nella loro transizione verso la mobilità elettrica. Sfruttando la rete globale di DHL Express, aiutiamo i clienti a sostenere una produzione continua, gestendo in modo efficiente la carenza di materie prime e di componenti. I nostri specialisti internazionali certificati sostengono costantemente l’industria nella sua vitale transizione energetica. Grazie all’EV Center of Excellence, siamo pronti ad essere un partner chiave nel guidare l’evoluzione dell’automotive”.

DHL e la gestione della logistica

L’EV Center of Excellence in Italia gestisce la logistica in entrata e in uscita utilizzando diverse modalità di trasporto, lo stoccaggio integrato con servizi a valore aggiunto quali il test e la ricarica delle batterie, e la gestione completa dell’aftermarket per le batterie. Quest’ultima include lo stoccaggio, la ricarica, l’assistenza ai concessionari per i problemi legati alla garanzia, la sostituzione e lo smontaggio delle batterie.

In aggiunta, i clienti possono usufruire di un collegamento fluido con una struttura di rete paneuropea conforme a LiBa. Oltre a un magazzino moderno, la struttura vanta ampie capacità di storage dell’energia e fornisce servizi appositamente pensati per le due ruote. Inoltre, l’EV Center of Excellence è dotato di locali a temperatura e umidità controllata, offrendo una soluzione olistica che comprende compartimenti per materiali generici e pericolosi. I servizi sono gestiti da team formati per operare nel settore EV, mentre per le esigenze di trasporto aereo i clienti possono contare su team certificati IATA CEIV. Infine, i clienti hanno la possibilità di avvalersi dell’esperienza del team logistico della Formula E, che ha il suo headquarter proprio in Italia.

La posizione strategica dell’EV center DHL per la mobilità elettrica

L’EV Center of Excellence italiano offre ai clienti internazionali il vantaggio della sua posizione strategica, garantendo la vicinanza sia al mercato italiano che ai mercati limitrofi. Attualmente, la struttura si rivolge a un’ampia gamma di clienti, tra cui affermati OEM e produttori di veicoli provenienti dall’Italia, da vari Paesi europei, dagli Stati Uniti e dalla Cina.

“In DHL ci impegniamo a promuovere l’elettrificazione della mobilità automobilistica. Con questo scopo, abbiamo creato l’EV Center of Excellence per la logistica EV in tutto il mondo, all’interno dei quali team di specialisti forniscono soluzioni pionieristiche per l’intera supply chain, dall’approvvigionamento dei componenti alla consegna dei veicoli”, ha dichiarato Fathi Tlatli, President Global Auto-mobility Sector di DHL Customer Solutions & Innovation. “Grazie al nuovo EV Center of Excellence in Italia, siamo ora presenti in ogni regione, il che ci consente di offrire ai nostri clienti un vantaggio competitivo nel crescente mercato della mobilità elettrica”.