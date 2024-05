MOBILITÀ

KINTO ITALIA Gruppo Toyota diventa società Benefit per una mobilità sostenibile e accessibile a tutti.

KINTO ITALIA, la mobility company del Gruppo Toyota, ha annunciato una trasformazione significativa diventando una società Benefit. Questa decisione riflette l’impegno dell’azienda nel promuovere il benessere sociale, ambientale ed economico attraverso l’espansione e lo sviluppo di un ecosistema di mobilità sostenibile.

Per celebrare questa trasformazione oggi, 13 maggio 2024, la nuova società Benefit ha organizzato, alla presenza dei vertici aziendali di KINTO ITALIA e del Toyota Italia, una cerimonia di piantumazione di un albero da frutto , simbolo dell’obiettivo ben radicato di benessere verso la comunità e l’ambiente.

Fin dalla sua fondazione, KINTO ITALIA Gruppo Toyota si è distinta per il suo impegno adottando un approccio sostenibile e trasparente. Per il bene della collettività e della società nel suo complesso.

Questo nuovo status giuridico consoliderà ulteriormente questo impegno, permettendo all’azienda di formalizzare e rinnovare il suo impegno verso la comunità e l’ambiente. Le Società Benefit sono imprese che intendono perseguire, in modo duraturo e strutturato, impatti positivi su comunità, ambiente e dipendenti a beneficio delle generazioni future.

Gli obiettivi di KINTO ITALIA

L’obiettivo di KINTO ITALIA Gruppo Toyota è quello di perseguire impatti positivi su tre fronti principali: ambiente, comunità e persone. Questi ambiti d’intervento sono stati recepiti nel nuovo statuto dell’azienda. KINTO ITALIA Gruppo Toyota mira a focalizzarsi su iniziative e progetti che favoriscano la sostenibilità ambientale, l’accessibilità per tutti e la promozione di comportamenti responsabili.

Tutte le attività ad impatto sociale sono gestite da volontari della Protezione Civile Arvalia di Roma.

Gamma di soluzioni innovative KINTO ITALIA

In particolare, KINTO ITALIA Gruppo Toyota si impegna a promuovere la mobilità sostenibile attraverso una vasta gamma di servizi e soluzioni innovative:

KINTO One: Il servizio di noleggio a lungo termine permette ai clienti di guidare veicoli elettrificati della flotta Toyota e Lexus per periodi compresi tra 12 e 72 mesi, offrendo una formula all-inclusive.

KINTO Flex: Questo servizio di noleggio a medio termine, con una durata da 1 a 12 mesi, offre una formula digitale, flessibile, all-inclusive e senza pensieri.

KINTO Share: Il servizio di carsharing, disponibile anche per le aziende, si basa su una vasta gamma di veicoli elettrificati e si sta rapidamente espandendo sul territorio italiano.

KINTO Join: Il servizio di carpooling e mobilità aziendale consente alle aziende di ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, contribuendo a diminuire consumi ed emissioni.

KINTO Go: L’app di mobilità multimodale consente agli utenti di pianificare spostamenti in tutta Italia, integrando diverse soluzioni di trasporto pubblico e privato, come treni, taxi e micro-mobilità.

Servizi e soluzioni innovative KINTO ITALIA

Questi servizi non solo offrono opzioni di mobilità sostenibile, ma anche promuovono l’accessibilità per tutti. Contribuiscono alla riduzione del traffico veicolare e delle emissioni di CO2.

Inoltre, KINTO ITALIA Gruppo Toyota si impegna a promuovere il benessere della comunità e delle persone attraverso iniziative di sensibilizzazione e progetti sociali.

Mauro Caruccio, CEO e Chairman di KINTO ITALIA e CEO di Toyota Financial Services Italia, ha dichiarato. “Siamo entusiasti ed orgogliosi di annunciare questo passaggio significativo per KINTO Italia. Essere diventati una Società Benefit è un importante traguardo all’interno della nostra strategia, che ci consente di formalizzare e rinnovare alla comunità il nostro impegno per una mobilità sostenibile e concretamente accessibile per tutti, grazie a una combinazione virtuosa di veicoli elettrificati della gamma Toyota/Lexus con lo sviluppo e la diffusione di piattaforme digitali innovative.”

L’ecosistema di mobilità di KINTO ITALIA Gruppo Toyota ha già prodotto risultati tangibili. In termini di riduzione delle emissioni di CO2 e accessibilità alla mobilità sostenibile. Con una vasta gamma di servizi e soluzioni innovative, KINTO ITALIA si conferma come un importante attore. Promuove un futuro più sostenibile per la mobilità.

Per ulteriori informazioni sui servizi offerti da KINTO ITALIA, è possibile visitare il sito KINTO ITALIA e seguire le pagine social dell’azienda.