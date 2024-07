AUTOBUS

EQT Futuren e Kühne Holding entrano in Flix con una partecipazione del 35 % per un investimento a lungo termine

Flix, società che opera con il marchio Flixbus, avrà due nuovi soci di minoranza: si tratta di EQT Future (fondo di investimento svedese) e di Kühne Holding (player della logistica) che acquisiranno una partecipazione di minoranza in Flixbus del 35%.

L’investimento rientra in una partnership strategica a lungo termine fondata su una visione comune per la prossima fase della crescita profittevole di Flixbus in mercati e servizi nuovi e preesistenti.

Un anchor investment a lungo termine in Flixbus

Oltre a un investimento primario in Flixbus, EQT Future e Kühne Holding acquisiranno anche partecipazioni dagli azionisti esistenti per formare un anchor investment a lungo termine. Tale investimento rafforzerà ulteriormente il bilancio di Flix e contribuirà ad accelerare la sua traiettoria di crescita profittevole. La chiusura della transazione è comunque soggetta alle condizioni di chiusura e alle approvazioni normative.

EQT Futuren e Kühne Holding

André Schwämmlein, Amministratore Delegato e cofonda-tore di Flixbus annuncia: «Siamo felici di dare il benvenuto a due solidi investitori come EQT Future e Kühne Holding, forti di una comprovata esperienza nella costruzione di strategie di investimento sostenibili a lungo termine. Nell’ambito della nostra visione strategica, il loro capitale e le loro competenze rappresenteranno un asset prezioso. Non potremmo desiderare di poter contare su partner migliori per imbarcarci in questa nuova fase del viaggio di Flix».

EQT Future

Andreas Aschenbrenner, Founding Partner e Deputy Head dell’advisory team di EQT Future ha dichiarato: «EQT Future sostiene quelle aziende caratterizzate da un’elevata qualità dei servizi e in crescita che hanno il potenziale per diventare leader di sostenibilità nel loro ambito. In questo Flix è un ottimo esempio. Siamo profondamente colpiti da ciò che André e il suo team sono riusciti a costruire, nonché dal percorso di Flix da start-up a leader di mercato globale attivo in 43 Paesi».

Kühne Holding

Dominik de Daniel, CEO di Kühne Holding AG, dal canto suo dichiara: «Flix sta trainando la nuova generazione del trasporto collettivo. Kühne Holding è orgogliosa di supportarla attivamente come partner strategico nella sua prossima fase di espansione. Negli ultimi mesi abbiamo stabilito un ottimo rapporto con i colle-ghi di EQT Future. Abbiamo grande fiducia in André Schwämmlein e nel suo team, e siamo impazienti di sostenere il futuro di Flix nell’ambito di una partnership fruttuosa.»

Karl Gernandt, Chairman di Kühne Holding AG, ha aggiunto: «Come uno dei maggiori investitori in ambito di trasporto e mobilità, Kühne Holding compie un altro passo con l’ingresso nel mercato del traspor-to su gomma. Il modello rodato asset-light di Flix ci fa pensare a sinergie interessanti con altri nostri investimenti nel settore dei trasporti. Inoltre, intendiamo supportare la strategia d’espansione della sua rete globale. Valorizzeremo la capacità che Flix ha dimostrato nel rilanciare l’autobus come mezzo di trasporto leader di sostenibilità, per oltre un decennio in Europa e ora anche oltreoceano.»

La crescita di Flix

L’investimento si colloca in un momento di grande crescita ed espansione strategica per Flix. Nel 2023 la Società ha annunciato un aumento del fatturato totale del 30%, con il raggiungimento, per la prima volta, di 2 miliardi di euro di fatturato totale annuo, e un aumento della redditività con un EBITDA adjusted di 104 milioni di euro nel 2023. Flix ha così la possibilità di perseguire obiettivi strategici come la sua espansione globale, continuando a ridefinire il mercato dei viaggi su gomma in Nord America e ampliando l’offerta di Flix Train in risposta alla domanda crescente di alternative su ferro in Germania.

L’esordio di Flix in Cile e India

Flix ha recentemente fatto il suo esordio in Cile e in India, due fra i più importanti mercati mondiali per i viaggi su gomma. Oggi la Società è presente in 43 Paesi in tutto il mondo. In Europa, dove opera con i servizi FlixBus e FlixTrain, Flix sta continuando la propria espansione: una crescita significativa riguarda I mercati di Regno Unito, Portogallo e Ucraina, e recentemente è avvenuto il lancio in Norvegia e in Finlandia.

L’evoluzione del business in Nord America

Flix opera negli Stati Uniti dal 2018. Nel 2021 la Società ha acquisito l’iconico servizio di autobus intercity Greyhound Lines espandendo così il proprio raggio d’azione, anche in Canada e in Messico. L’integrazione delle operazioni con l’infrastruttura tecnologica di Flix procede speditamente e si traduce in una sinergia in grado di trainare una crescita profittevole.

L’impegno di Flix per la sostenibilità

A supporto del suo impegno nel mantenimento di un modello di business responsabile, la società ha pubblicato di recente il suo secondo report volontario di sostenibilità per l’anno 2023. Il suo obiettivo di garantire forme di viaggio sostenibili e per chiunque è fortemente in linea con la mission di EQT Future di sostenere quelle imprese che, coi propri servizi, possono mitigare gli impatti subiti dal pianeta e hanno il potenziale per trasformare le proprie industrie di riferimento.