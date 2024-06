MOBILITÀ

Si è conclusa la terza edizione di EBS – Electric Boat Show 2024, fiera incentrata sulla mobilità elettrica con mezzi in acqua e su strada per poter toccare con mano le potenzialità della rivoluzione 100% elettrica.

Una tre giorni ricca di incontri, novità, prove e simulazioni, ma anche convegni dal programma fitto, dove si sono alternati numerosi relatori rappresentanti le più grandi realtà aziendali, enti, associazioni e istituzioni.

Le soluzioni di mobilità elettrica all’Electric Show 2024

Durante l’Electric Boat Show si sono potute toccare con mano e provare le migliori soluzioni di mobilità elettrica, insieme a nuovi strumenti e tecnologie di supporto alla navigazione a basso impatto ambientale adatte non solo al mare ma anche alla navigazione su fiumi, canali e laghi. Non da meno le novità per i 2 e 4 ruote con soluzioni green sempre più in linea con i bisogni dei fruitori.

Con la collaborazione del Comune di Laveno Mombello e della Camera di Commercio di Varese, l’Electric Boat Show ha goduto del supporto di patrocinatori quali Regione Lombardia, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, SIMA – Società Italiana di Medicina Ambientale, Assomarinas, Confindustria Nautica, Varese Turismo, Parco del Ticino, Cluster Lombardo della Mobilità, Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, Lungsspeakout, Federturismo Confindustria, Assonautica Italiana, Faita Lombardia, Accademia Italiana di Biofilia, Fondazione Officine Dell’Acqua.

Insieme per la tutela dell’ambiente

Queste istituzioni e patrocinatori hanno condiviso insieme l’importanza della tutela dell’ambiente, della salute di tutti i cittadini, della riconversione tecnologica finalizzata a produrre meno sostanze inquinanti, apportando un grande valore aggiunto all’evento.

“Ci riteniamo molto soddisfatti dell’esito dell’evento, un riscontro positivo da parte di espositori, relatori e istituzioni che ci dà carica e ci conferma che questa è la direzione giusta da percorrere. Anche quest’anno l’obiettivo di EBS è stato raggiunto: portare all’attenzione degli operatori e delle Istituzioni il fatto che nel campo della mobilità 100% elettrica si può e si deve fare ancora tanto ed è solo creando connessioni che tutti insieme possiamo veramente cambiare le cose e quest’anno le connessioni tra realtà diverse a EBS, sono state veramente tantissime.” dichiara Paola Brancati Direttore dell’Electric Boat Show 2024 e amministratore unico di PAEDA & associati.