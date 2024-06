CAMION

Gli incentivi auto ecobonus 2024 per le vetture elettriche sono già finiti ma secondo UNRAE mancano in piattaforma 178,3 milioni dei fondi previsti

La piattaforma per richiedere gli incentivi auto ecobonus 2024, aperta alle ore 10.00 di lunedì 3 giugno 2024, evidenzia che sono già esauriti tutti i 201,1 milioni di euro di fondi destinati all’acquisto di auto elettriche della fascia di emissioni di CO2 comprese tra 0 e 20 g/km.

Tra gli incentivi auto ecobonus 2024, meno interesse per i veicoli appartenenti alla fascia tra 61 e 135 g/km. Riscontro per le full hybrid, mild hybrid e tradizionale a basso consumo o a Gpl. Meno interesse per le auto ibride plug-in, cioè con emissioni di CO2 tra 21 e 60 g/km.

Gli incentivi auto ecobonus 2024 per le elettriche sono tutti prenotati in poche ore a causa della lunga attesa di oltre 120 giorni, dall’annuncio a febbraio del nuovo programma di Ecobonus . La pubblicazione in Gazzetta ufficiale, è avvenuta infatti il 25 maggio 2024.

Secondo UNRAE per gli incentivi auto 2024 ecobonus per le elettriche mancano 178,3 milioni dei fondi previsti.

Quindi a poche ore dall’apertura delle prenotazioni, degli incentivi ecobonus 2024, risulta già utilizzato l’84% dei fondi disponibili per la fascia 0-20 g/Km

Fondi residui incentivi auto ecobonus 2024 sul sito del Ministero

L € 15.754.156,00

M1 CO2 0-20 € 1.172,00

M1 CO2 21-60 € 118.445.783,00

M1 CO2 61-135 € 211.778.400,00

M1 Usato € 13.232.926,00

L Non Elettrici € 201,00

L Elettrici € 16.287.485,00

N1/N2 Elettrici € 4.116.320,00

N1/N2 Non Elettrici € 38.794.461,00

Incentivi ecobonus fondi mancanti, nota relazione UNRAE:

Partiti gli incentivi auto, ma sorprende l’inattesa riduzione di 178,3 milioni dei fondi per le autovetture. A poche ore dall’apertura delle prenotazioni risulta già utilizzato l’84% dei fondi disponibili per la fascia 0-20 g/Km

Dopo mesi di attesa per gli incentivi auto ecobonus 2024, sabato 25 maggio è stato pubblicato in G.U. n.121 il DPCM 20 maggio 2024 che rende operativi i nuovi incentivi da quella data. Questa mattina, con 4 mesi di ritardo dall’ufficializzazione dei nuovi incentivi, è stata aperta la piattaforma Invitalia per il caricamento degli ordini raccolti, e i fondi resi disponibili per la fascia 0-20 g/Km sono praticamente già esauriti.

“Scopriamo inoltre con sorpresa il giorno dell’apertura della piattaforma – afferma il Presidente dell’UNRAE, Michele Crisci – che non sono stati resi disponibili tutti i fondi previsti per le autovetture: mancano ben 178,3 milioni”. “Per farlo sarà adesso necessaria l’emanazione di un DPCM apposito, che auspichiamo avvenga nel più breve tempo possibile, per evitare l’ennesimo periodo di incertezza che si prospetta per il mercato”.