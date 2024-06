CAMION

Nel corso degli ultimi cinque anni, Volvo ha raggiunto un traguardo significativo nel campo dei trasporti su strada sostenibili: i suoi camion elettrici hanno percorso oltre 80 milioni di chilometri dal loro lancio nel 2019. Questo risultato, equivalente a circa 2.000 giri del mondo, evidenzia l’impegno dell’azienda nel ridurre le emissioni di CO2 e migliorare l’efficienza operativa.

Camion elettrici Volvo, impatto ambientale e risparmio di carburante

I dati raccolti dalla flotta di camion elettrici di Volvo dimostrano una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Se questi chilometri fossero stati percorsi da camion diesel, si sarebbero consumati oltre 25 milioni di litri di gasolio, con emissioni di anidride carbonica ridotte di 68.000 tonnellate. Roger Alm, presidente di Volvo Trucks, ha dichiarato: “Il settore dei trasporti rappresenta il 7% delle emissioni globali di carbonio. I camion elettrici a batteria sono fondamentali per ridurre l’impronta climatica del settore.”

Camion elettrivi Volvo, vantaggi economici per le aziende di trasporto

L’adozione precoce dei camion elettrici offre alle aziende di trasporto un vantaggio competitivo significativo. Questi veicoli non solo consentono di offrire servizi di trasporto a emissioni zero, ma ottimizzano anche la logistica e i percorsi di guida, migliorando l’efficienza complessiva. Inoltre, l’investimento in infrastrutture di ricarica condivise tra operatori crea ulteriori vantaggi economici.

Condizioni di lavoro degli autisti migliorate con i camion elettrici

Oltre ai benefici ambientali, i camion elettrici Volvo offrono un ambiente di lavoro migliorato per gli autisti. La riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni contribuisce a un’esperienza di guida più confortevole e sicura, con impatti positivi sulla salute e sul benessere dei conducenti.

Crescita delle vendite camion elettrici Volvo

Le consegne globali di camion elettrici Volvo sono aumentate del 256%, raggiungendo i 1.977 veicoli nel 2023. L’azienda prevede un continuo interesse da parte dei clienti nel 2024. In Europa, Volvo ha conquistato il 56% del mercato dei camion elettrici nel primo trimestre dell’anno, mentre negli Stati Uniti la quota di mercato è stata del 44%. Complessivamente, Volvo ha consegnato oltre 3.500 veicoli commerciali elettrici a clienti in 45 Paesi su sei continenti.

Innovazione Volvo Trucks

Nel 2023, Volvo Trucks ha ampliato la sua presenza nel mercato degli autocarri elettrici, consegnando i primi veicoli per impieghi gravosi in America Latina, tra cui Brasile, Cile e Uruguay. Volvo è stata anche la prima azienda a consegnare mezzi pesanti a batteria in Marocco, Corea del Sud e Malesia. “Non solo le aziende di trasporto, ma anche gli acquirenti di servizi di trasporto e logistica stanno aderendo all’iniziativa SBTi (Science Based Target) e richiedono soluzioni di trasporto sostenibili,” ha affermato Roger Alm.

Gamma Volvo Trucks

Volvo ha sviluppato una gamma completa di camion elettrici per diverse applicazioni, dalla distribuzione urbana alla gestione dei rifiuti, dal trasporto regionale alle costruzioni. Attualmente, l’offerta comprende otto modelli completamente elettrici. Volvo FL Electric, FE Electric, FM Electric, FM Low Entry, FMX Electric, FH Electric, FH Aero Electric e VNR Electric. Il modello più venduto è il Volvo FH Electric, recentemente selezionato per il prestigioso premio International Truck of the Year 2024.

Volvo continua a investire nell’ottimizzazione dell’uso dell’energia, nella ricarica e nella manutenzione dei camion elettrici. Volvo consolida così la sua posizione di leader nel settore dei trasporti sostenibili.