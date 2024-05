MOBILITÀ

L’Austria comunica nuovi divieti di circolazione per i mezzi pesanti il venerdì e sabato nei mesi di maggio e giugno 2024 sulla A10 dei Tauri.

Con Regolamento n. 121/2024 pubblicato sulla G.U. austriaca, del 15 maggio 2024, istituiti nuovi divieti di circolazione per i mezzi pesanti, ovvero i veicoli di massa superiore a 7,5 t. sull’autostrada A/10 dei Tauri – Salisburgo-Villaco.

I divieti di circolazione per i mezzi pesanti sulla A10 sono previsti nei giorni di venerdì e sabato nei mesi di maggio e giugno 2024.

Calendario divieti circolazione mezzi pesanti maggio 2024 e giugno 2024 A10 dei Tauri

Il calendario divieti di circolazione A10 dei Tauri è così stabilito:

Divieto di circolazione tutti i venerdì dal 17 al 31 maggio e venerdì 21 giugno, dalle ore 13.00 alle 19.00

Divieto di circolazione tutti i sabati dal 18 maggio al 1° giugno e sabato 22 giugno, dalle ore 7.00 alle 15.00

Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti A10 dei Tauri è così articolato:

in direzione sud (verso Villaco): divieto di circolazione dal nodo di Salisburgo (interconnessione A/1- A/10) fino allo svincolo di Pongau, per i soli veicoli diretti in Italia e Slovenia o in transito attraverso tali Paesi;

in direzione nord (verso Salisburgo): divieto di circolazione dallo svincolo di Rennweg allo svincolo di Golling, per i soli veicoli diretti in Germania o Repubblica Ceca o in transito attraverso tali Paesi.

Ricordiamo che dalle ore 15.00 del sabato entra in vigore il divieto di circolazione sull’intera rete austriaca, fino alle ore 22.00 della domenica.

Deroghe al calendario divieti di circolazione A10 dei Tauri

Tra le deroghe ammesse, segnaliamo il trasporto di frutta e verdura deperibili, latte fresco, carne fresca, pesce fresco, trasporti combinati da/verso idonea stazione ferroviaria.

