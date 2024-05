MOBILITÀ

Brennero, l’interruzione segnalata dell’autostrada A22 del Brennero è falsa. Una segnalazione falsa su Google Maps, indicava un’interruzione dell’autostrada A22 del Brennero all’altezza della frazione di Raminges, sopra Vipiteno. L’errore ha provocato il caos tra gli automobilisti, causando lunghe code e disagi notevoli.

Una giornata già complessa per il traffico sull’asse stradale del Brennero è stata ulteriormente aggravata da una segnalazione errata su Google Maps, che indicava una falsa interruzione dell’autostrada A22 del Brennero all’altezza della frazione di Raminges, sopra Vipiteno.

Brennero falsa interruzione: comunicato urgente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso un comunicato urgente per chiarire la situazione informando che Google sta diffondendo la notizia di un’interruzione sulla A22 del Brennero in direzione Nord tra l’uscita di Vipiteno ed il Brennero, indicando come uscita obbligatoria quella di Vipiteno ed indirizzando i veicoli a percorrere la Strada Statale 12 fino al Brennero.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti conferma che la carreggiata nord della A22 è percorribile anche a Vipiteno verso il Brennero.

Falsa interruzione dell’autostrada A22

L’errore su Google Maps ha riportato una falsa interruzione dell’autostrada A22 Brennero, costringendo i navigatori satellitari a dirottare il traffico verso l’uscita di Vipiteno. Gli automobilisti, fidandosi delle indicazioni, hanno abbandonato l’autostrada per attraversare la cittadina di Vipiteno e proseguire sulla strada statale 12 verso il valico di frontiera con l’Austria. Tuttavia, questa deviazione ha generato un intenso traffico nella zona, aggravato dal fatto che la strada statale stessa era bloccata.

Sul tratto nord dell’autostrada del Brennero, tra Bressanone e Vipiteno, si sono formati 6 chilometri di coda. Inoltre, su entrambe le carreggiate si è registrato traffico intenso lungo un tratto di oltre 100 chilometri tra Bolzano Sud e Affi.

Il blocco alla circolazione dei mezzi pesanti previsto per oggi 30 maggio 2024 in direzione Brennero da Vipiteno, dovuto alla festività in Austria, potrebbe in qualche modo aver influenzato l’errore su Google Maps.