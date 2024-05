MOBILITÀ

Sarà possibile presentare la richiesta per lo sconto entro il 17 maggio 2024

Funivia in Alto Adige: quest’anno AltoAdigemobilità offre l’opportunità di viaggiare sulle montagne a un prezzo ridotto.

Con l’iniziativa Estate in funivia 2024 infatti ed in collaborazione con l’Associazione degli esercenti funiviari dell’Alto Adige, tutti i titolari di AltoAdige Pass, Euregio Family Pass, AltoAdige Pass abo+, AltoAdige Pass 65+ e AltoAdige free potranno viaggiare a tariffa agevolata su numerosi impianti di risalita convenzionati.

Lo sconto è pari almeno al 30%. La promozione inizia il 1° giugno e dura fino alla fine delle stagioni estive degli impianti.

E’ possibile presentare la richiesta entro il 17 maggio 2024. Chi non possiede l’AltoAdige Pass e desidera godere di “Estate in funivia 2024″o richiedere abbonamenti potrà farlo qui

Come aderire allo sconto in Alto Adige

Tutti i titolari AltoAdige Pass riceveranno via posta un adesivo per posta da incollare al pass. Basterà poi mostrare il pass completo insieme a un documento d’identità alla cassa degli impianti aderenti all’iniziativa.

Quali funivie aderiscono

Quasi 60 impianti partecipano alla campagna. La lista di tutti gli impianti di risalita e delle funivie aderenti è disponibile on line. Le funivie già incluse nell’AltoAdige Pass (funivia del Renon, funicolare della Mendola, funivia del Colle, Rio di Pusteria-Maranza, Verano e Meltina) sono escluse dalla promozione.

Leggi anche:

Offrire una facile accessibilità alla montagna

Gunde Bauhofer, direttrice del Centro Tutela Consumatori Utenti ha ribadito l’importanza di un facile accesso alle escursioni in montagna per le famiglie e ha dichiarato: “È gratificante che le altoatesine e gli altoatesini possano ora godere di un vantaggio all’interno di un quadro giuridico sicuro e che il mondo della montagna diventi un po’ più accessibile, soprattutto per le famiglie”.

L’assessore provinciale alla Mobilità, Daniel Alfreider aggiunge: “I trasporti pubblici sono la scelta migliore per andare da un punto A a un punto B della nostra provincia. Quest’estate vogliamo rendere la mobilità pubblica ancora più allettante e offrire escursioni nelle magnifiche montagne dell’Alto Adige a prezzi ridotti”.

Tutte le informazioni sulla promozione “Estate in funivia 2024” sono disponibili qui