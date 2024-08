LOGISTICA

Rafforzare l’alleanza tra Lombardia, Piemonte e Liguria per ottimizzare le infrastrutture e i servizi logistici

La logistica rappresenta un settore importante per l’economia del Nord Ovest italiano. Per affrontare le sfide e cogliere le opportunità future nella logistica, il 25 e 26 settembre 2024, si terranno a Palazzo Lombardia di Milano gli ‘Stati Generali della Logistica del Nord Ovest’.

Questo evento, ospitato dalla Regione Lombardia, mira a rafforzare l’alleanza strategica nella logistica tra Lombardia, Piemonte e Liguria, puntando a un approccio macro regionale che superi i confini amministrativi per ottimizzare le infrastrutture e i servizi logistici.

Importanza della logistica per l’economia della Lombardia

Il settore della logistica è un pilastro fondamentale per l’economia della Lombardia, con un impatto economico di circa 35 miliardi di euro, pari al 2% del PIL nazionale. Con oltre 28.000 imprese attive e 232.375 lavoratori, la logistica gestisce circa 400 milioni di tonnellate di merci all’anno nella regione. Questi numeri evidenziano l’importanza strategica di sviluppare politiche efficaci e coordinate per sostenere e far crescere ulteriormente il settore.

L’obiettivo degli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest

Gli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest, rappresentano un momento di confronto tra istituzioni, imprese ed esperti del settore. L’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche della Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, ha sottolineato l’importanza di questo evento della logistica come piattaforma per discutere e definire le strategie operative necessarie a sostenere lo sviluppo sostenibile della logistica.

L’intermodalità, il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e dei nodi di interscambio sono temi centrali dell’incontro.

Sinergia tra Regioni: un approccio macro regionale

La collaborazione tra Lombardia, Piemonte e Liguria è essenziale per agire in modo coordinato dal settore della logistica che richiede interventi su scala europea. La sinergia tra le Regioni non si limita agli Stati Generali. Prosegue tutto l’anno attraverso una cabina di regia che coinvolge attori politici e tecnici delle tre regioni. Questo coordinamento logistico serve a garantire un approccio sistemico e coerente, capace di coniugare lo sviluppo economico con la tutela ambientale.

Conferenza del Corridoio ‘Mare del Nord – Reno – Mediterraneo’

Un evento di rilievo all’interno degli Stati Generali della Logistica sarà la conferenza del nuovo Corridoio ‘Mare del Nord – Reno – Mediterraneo’. Organizzata dall’EGCT Reno Alpi, questa conferenza rappresenta un’opportunità per intensificare le relazioni tra i territori coinvolti e discutere progetti comuni per il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi lungo l’asse Reno-Alpi. L’incontro offrirà spunti preziosi per l’implementazione di strategie di sviluppo integrate a livello europeo.

Nuove normative per gli insediamenti logistici

Un altro tema rilevante per la logistica è la recente approvazione del progetto di legge regionale per la localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza sovra comunale.

Questa normativa per la logistica, approvata a luglio 2024, stabilisce criteri chiari per la scelta dei siti idonei. Favorendo uno sviluppo sostenibile che riduca il consumo di suolo e promuova un utilizzo efficiente delle risorse. Secondo l’assessore Terzi, questa legge rappresenta un passo avanti significativo per garantire che gli insediamenti logistici siano gestiti secondo regole uniformi, rispettando sia le esigenze economiche che la protezione del territorio.

Gli ‘Stati Generali della Logistica del Nord Ovest’ a Palazzo Lombardia sono un appuntamento imperdibile per chi opera nel settore logistico. Questo fornirà un quadro aggiornato sulle tendenze e le sfide del settore. Contribuirà anche a rafforzare la collaborazione tra le Regioni del Nord Ovest, garantendo un futuro sostenibile e competitivo per l’intero comparto logistico.

