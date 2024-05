LOGISTICA

Interporto Padova nomina Luciano Greco presidente e approva il bilancio di esercizio 2023.

Interporto Padova Spa, un fondamentale polo logistico in Italia, ha annunciato la nomina di Luciano Greco come nuovo presidente. Insieme a questo significativo cambiamento alla guida, gli azionisti hanno approvato all’unanimità il bilancio per l’anno fiscale 2023.

Nell’assemblea degli azionisti di Interporto Padova, tenutasi a Padova il 29 maggio 2024, il rendiconto finanziario per il 2023 è stato accolto con approvazione unanime, riflettendo la continuata performance positiva dell’azienda in linea con gli anni precedenti.

I dati finanziari dell’anno fiscale 2023 di Interporto Padova sono i seguenti:

Utile netto: l’azienda ha registrato un utile netto di 2,908 milioni di euro dopo le imposte.

l’azienda ha registrato un utile netto di 2,908 milioni di euro dopo le imposte. EBITDA: l’azienda ha riportato un EBITDA di poco meno di 13,0 milioni di euro, pari al 35,4% dei ricavi tipici della produzione.

l’azienda ha riportato un EBITDA di poco meno di 13,0 milioni di euro, pari al 35,4% dei ricavi tipici della produzione. Valore totale della produzione: il valore complessivo della produzione è ammontato a 38,3 milioni di euro, registrando una crescita del 7,3% rispetto all’anno precedente.

Oltre all’approvazione del bilancio, gli azionisti di Interporto Padova hanno anche nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione (Cda) e Collegio Sindacale per il prossimo triennio.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione Interporto Padova include:

Luciano Greco

Luisa Serato

Alberto Cecolin

Vincenzo Cusumano

Ugo Campagnaro

Chiara Manfreda

Susanna Zorzi

Riccardo Capitanio

Umberto Zampieri

Il Collegio Sindacale Interporto Padova è composto da:

Maria Vittoria Cacace (Presidente)

Stefano Tosato

Antonio Magnan

Membri supplenti: Lamberto Toscani e Stefania Albertin

Luciano Greco, professore di Economia Pubblica e Finanza presso l’Università di Padova e Direttore del CRIEP – Centro di Ricerca Interuniversitario sull’Economia Pubblica, è stato nominato nuovo Presidente di Interporto Padova.

Greco, già membro del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente dal 2009 al 2015, porta con sé un’enorme esperienza nel settore dei trasporti e della logistica nel suo nuovo ruolo.

Nel suo discorso di commiato, l’uscente Presidente Interporto Padova Franco Pasqualetti ha espresso gratitudine al Vice Presidente Vicario Mario Liccardo e all’intero Consiglio per il loro significativo contributo durante il loro mandato. Ha inoltre ringraziato il Direttore Generale Roberto Tosetto, la direzione e il personale per la loro dedizione all’azienda.

Il Presidente uscente Franco Pasqualetti ha sottolineato il trend positivo della performance finanziaria dell’azienda negli ultimi tre anni, attribuendolo a una solida pianificazione economica e a strategie di sviluppo coerenti implementate dall’azienda. Gli anni consecutivi di crescita degli utili sottolineano l’efficacia della pianificazione a lungo termine e delle strategie di investimento dell’azienda.

La forte posizione finanziaria di Interporto Padova è stata ulteriormente rafforzata dalla fusione con il Consorzio ZIP (Consorzio Zona Industriale di Padova), approvata dall’assemblea straordinaria degli azionisti l’8 aprile.

Questa fusione, insieme a una prudente gestione finanziaria dell’azienda, ha portato a una riduzione del debito complessivo e a investimenti continui negli asset. La solida posizione finanziaria, evidenziata dalla crescente EBITDA e dalla redditività costante, riflette il suo impegno per una crescita e uno sviluppo sostenibili nel settore della logistica.