Indennizzo per congestione portuale dal 3 giugno 2024, sul trasporto per le criticità operative dei camion, lo annunciano le Associazione dell’autotrasporto

Autotrasporto: un indennizzo per congestione portuale sul trasporto da e per il porto di Genova, verrà applicato a partire dal 3 giugno 2024.

L’indennizzo congestione portuale, compreso fra 120 e 180 euro per ogni viaggio è applicato dalle imprese di autotrasporto che operano presso il porto di Genova a partire dal 3 giugno 2024. L’indennizzo è a titolo di compensazione per le criticità delle operatività dei camion.

Questa decisione di applicare l’indennizzo per congestione portuale, è annunciata dalle principali Associazioni dell’autotrasporto. E’ in risposta alle gravi criticità nello svolgimento dei cicli operativi dei camion rilevata al porto di Genova negli ultimi tempi. Le Associazioni firmatarie della nota congiunta sono Aliai, Anita, Cna Fita, Confartigianato Trasporti, Fai, Fiap, Lega Cooperative e Trasportounito.

Indennizzo autotrasporto per congestione portuale al porto di Genova

La decisione delle Associazioni dell’autotrasporto di introdurre un indennizzo per congestione portuale sui trasporti in partenza e arrivo dal porto di Genova giunge dopo ripetuti blocchi operativi che hanno reso estremamente difficile la gestione delle operazioni logistiche dei camion.

Quali sono i motivi dell’indennizzo per la congestione portuale nell’autotrasporto:

Lunghi tempi operativi per il trasporto del sistema portuale e dei terminal. Specialmente durante l’espletamento dei processi documentali e autorizzativi per le attività di carico e scarico dei container.

I ritardi nelle operazioni dei camion impediscono una regolare programmazione dei trasporti. Generano disservizi i cui costi, che fino ad ora, sono sostenuti esclusivamente dalle imprese di autotrasporto.

Significativa perdita di produttività economica causata dai disservizi del sistema portuale. I costi derivanti dai disservizi non possono essere sostenuti solo dalle imprese di autotrasporto. Devono essere condivisi da tutta la filiera dei servizi alla merce.

L’autotrasporto subisce costi derivanti dal rallentamento dei camion a causa dei cantieri autostradali. La situazione rischia di peggiorare con i ritardi legati alla crisi del Mar Rosso, l’avvio dei cantieri ferroviari nel porto e l’inizio della stagione dei traghetti.

Le Associazioni dell’autotrasporto sull’indennizzo per la congestione portuale

I sovraccosti a carico del settore dell’autotrasporto potrebbero compromettere la continuità dei servizi di trasporto. Compromettono l’economia, l’occupazione, oltre a mettere a rischio la sicurezza stradale.

Le Associazioni dell’autotrasporto chiedono alle imprese committenti una compartecipazione con l’indennizzo per la congestione portuale, agli extra costi del trasporto dei camion generati dall’operatività dei terminal del porto.

Le Associazioni dell’autotrasporto auspicano un intervento dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale per far riconoscere la situazione di “eccezionale criticità operativa” e per garantire che l’indennizzo per la congestione portuale richiesto sia vista non come una decisione unilaterale, ma come un parziale risarcimento per i sovraccosti subiti dalle imprese di trasporto.

L’indennizzo per la congestione portuale è necessario per mantenere la sostenibilità del settore dell’autotrasporto e assicurare un livello di operatività adeguato per il porto di Genova.

Lettera Autotrasporto Liguria a Istituzioni e Associazioni committenti