PORTI

Mit, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha nominato il professor Alberto Maria Benedetti commissario straordinario aggiunto della Adsp Mar Ligure occidentale. Benedetti affiancherà l’ammiraglio Massimo Seno.

Benedetti è già componente del Consiglio superiore della magistratura e vice commissario straordinario dell’Agenzia spaziale italiana. Attualmente è ordinario di diritto civile nel dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo di Genova.

Riguardo la nomina di Benedetti, il Mit dichiara: “In un momento particolarmente delicato per l’Autorità portuale di Genova, la sua competenza – unita a un’alta esperienza istituzionale – rappresenta un elemento fondamentale per guidare, in sinergia con il commissario straordinario ammiraglio Massimo Seno, i porti di Genova e Savona verso una nuova fase”.

Il Ministero conclude la nota augurando all’ammiraglio Seno e al professor Benedetti i migliori auguri di buon lavoro.

La crescita dei porti di Genova e Savona è sotto gli occhi di tutti: i risultati del traffico container nei porti di Genova e Savona-Vado ad aprile 2024 sono stati incoraggianti, come riferisce l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Il sistema portuale ha chiuso aprile con 259.859 teu, con una crescita del 12,7% rispetto allo stesso mese del 2023, fugando così i timori di un’ulteriore contrazione causata dalla crisi del Mar Rosso.

In particolare, Genova è cresciuta del 9,3% e Savona del 42,1%. Il traffico di container nei due scali nei primi quattro mesi del 2024 si attesta a 919.178 teu, con un aumento del 2,3% rispetto all’anno precedente.