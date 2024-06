NAVE

Non si esclude l’ipotesi del suicidio. Titolo in calo

Il generale Claudio Graziano, Presidente di Fincantieri, è stato trovato morto questa mattina alle 9:50 nella sua abitazione.

Graziano era capo di Fincantieri dal 2022 ed aveva perso la moglie da poco.

Al momento è ancora sconosciuta la causa del decesso, molte sono le ipotesi a riguardo, tra le quali non si esclude quella del suicidio: trovati infatti vicino al letto una pistola ed un biglietto.

La notizia della morte di Graziano, ha avuto immediate ripercussioni sul titolo, calato di oltre il 3 per cento.

Chi era Claudio Graziano

Claudio Graziano, classe 1953, era Presidente di Fincantieri dal 2022. Nato a Torino, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena, dedicando tutta la sua vita lavorativa all’esercito. E’ stato Capo di Stato Maggiore della Difesa dal 2015 al 2018 e poi Presidente del Comitato militare dell’Unione europea fino al 2022.

Molte le sue missioni: nel 2005 è stato comandante della Brigata”Kabul” in Afghanistan. Nel 2007 il segretario generale delle Nazioni Unite lo ha nominato comandante della forza e capo della missione UNIFIL in Libano, mantenendo questa posizione per tre anni. Nel 2010 è stato nominato capo di gabinetto del ministro della difesa Ignazio La Russa e nel 2011 capo di stato maggiore dell’Esercito Italiano.

Il cordoglio nazionale per Claudio Graziano