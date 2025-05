PORTI

Trieste, sbocco sul mare per la Slovacchia e punto di riferimento logistico per l’Europa centro-orientale

Il capo di Stato slovacco Peter Pellegrini è stato in visita ufficiale a Trieste ed ha dichiarato: “Il porto di Trieste è il porto della Slovacchia”.

Con questa affermazione Pellegrini ha voluto rimarcare l’importanza dell’hub logistico regionale e del collegamento ferroviario con Bratislava per quanto riguarda le prospettive economiche del Paese.

Uno sguardo verso l’Ucraina

Peter Pellegrini, ha anche sottolineato come la direttrice Trieste-Bratislava assuma una rilevanza ancora più strategica per i collegamenti verso l’Ucraina, anche nell’ottica della ricostruzione postbellica ed ha fatto sapere: “Le nostre relazioni economiche cresceranno nel futuro. Intendiamo rafforzare il collegamento ferroviario con la Slovacchia, che già nel 2024 ha contato più di 500 treni partiti da Trieste in direzione Bratislava. Un corridoio che sarà molto utile anche per la ricostruzione dell’Ucraina quando la guerra sarà finita”.

Trieste, sbocco sul mare per la Slovacchia

La tappa in regione, è stata organizzata dal Consolato onorario della Repubblica slovacca a Trieste nell’ambito della visita ufficiale di Pellegrini in Italia. Dopo il primo incontro a Campoformido è proseguita nel capoluogo nella sede della Capitaneria dove il capo di Stato ha incontrato il governatore Massimiliano Fedriga, il quale ha dichiarato: “Questo incontro ha confermato il ruolo di Trieste come sbocco sul mare per la Slovacchia e punto di riferimento logistico per l’Europa centro-orientale. Noi siamo sempre di più lo snodo che collega il centro dell’Europa al mondo attraverso il mare. È l’asset strategico del nostro territorio, un’opportunità enorme per le nostre imprese”.

