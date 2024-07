LOGISTICA

“L’Intelligenza Artificiale Supply Chain” è il nuovo report della piattaforma digitale per il trasporto merci CargoON, che presenta il potere trasformativo dell’intelligenza artificiale per la logistica ed i trasporti.

Il report evidenzia il profondo impatto dell’intelligenza artificiale sulla logistica e sulla gestione della supply chain. Lo studio fornisce una dettagliata analisi sia delle attuali applicazioni che del potenziale futuro dell’AI, mostrando come le imprese possano avvalersi dell’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza, ridurre i costi e rendere le catene di approvvigionamento più resilienti.

Le tendenze per l’intelligenza artificiale

Lo studio sottolinea diverse tendenze che stanno rimodellando il settore:

Potenza predittiva : le analisi guidate dall’intelligenza artificiale migliorano significativamente la previsione della domanda, la gestione dell’inventario e la pianificazione della produzione.

: le analisi guidate dall’intelligenza artificiale migliorano significativamente la previsione della domanda, la gestione dell’inventario e la pianificazione della produzione. Evoluzioni nell’automazione : l’automazione alimentata dall’intelligenza artificiale sta rivoluzionando le operazioni logistiche e di magazzino, portando notevoli benefici in termini di efficienza.

: l’automazione alimentata dall’intelligenza artificiale sta rivoluzionando le operazioni logistiche e di magazzino, portando notevoli benefici in termini di efficienza. Decisioni più intelligenti : l’elaborazione dei dati in tempo reale attraverso l’intelligenza artificiale consente di prendere decisioni più informate e tempestive.

: l’elaborazione dei dati in tempo reale attraverso l’intelligenza artificiale consente di prendere decisioni più informate e tempestive. Futuro resiliente: l’intelligenza artificiale aiuta a identificare precocemente i rischi potenziali, consentendo alle aziende di adottare misure proattive per mitigare gli imprevisti.

Le opinioni degli esperti

Alcuni leader del settore hanno condiviso le proprie esperienze con il potere trasformativo dell’intelligenza artificiale:

Michele Palumbo, Professore a contratto in Operations e Supply Chain presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, osserva: “In un contesto in cui i confini dei mercati si allargano e il tempo a disposizione si riduce, il ruolo dell’IA diventa sempre più cruciale. Lo sviluppo futuro promette più efficienza e ottimizzazione, grazie all’adozione di sistemi sempre più intelligenti, autonomi e predittivi, in grado di analizzare i dati in tempo reale per aiutarci a migliorare la nostra capacità di adattarci a scenari complessi in continua evoluzione e rispondere a crisi e cambiamenti”.

​

​Anna Majowicz, Direttore Operativo dell’Istituto Polacco per il Trasporto Stradale (PITD), sottolinea: “L’intelligenza artificiale è oggi l’argomento numero uno in molte conferenze di settore. La capacità dell’AI di ottimizzare le rotte, gestire le flotte, prevedere la domanda e analizzare i dati in tempo reale sta radicalmente trasformando la logistica. I guadagni in termini di efficienza e di riduzione degli errori nei processi automatizzati come lo smistamento, l’imballaggio e l’etichettatura sono significativi”.

​

​Juan Manuel Sen, IT Project Delivery Manager & Innovation Lead Iberia per DHL Supply Chain, evidenzia i vantaggi strategici offerti dall’AI nella pianificazione delle assunzioni e nella gestione dei trasporti: “Utilizziamo modelli predittivi per determinare la domanda di dipendenti, il che ci permette di pianificare in anticipo le assunzioni e la formazione. Il machine learning ci aiuta a prevedere il numero di veicoli di trasporto necessari con mesi di anticipo, a ottimizzare i processi logistici nel magazzino e persino a utilizzare l’AI per l’analisi dei contratti. Questi progressi non solo migliorano la produttività, ma riducono anche considerevolmente i costi operativi”.

Continua a leggere:

​

​

​