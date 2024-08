LOGISTICA

Come accedere al credito d’imposta incentivi Transizione 5.0

Pubblicata la circolare operativa n. 25877 del 16 agosto 2024, dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) per l’attuazione degli incentivi previsti dal piano incentivi Transizione 5.0.

Questo consente alle imprese italiane di beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti volti alla transizione digitale ed energetica.

Cos’è il piano incentivi Transizione 5.0?

Il piano incentivi Transizione 5.0 nasce con l’obiettivo di supportare le imprese italiane nel processo di innovazione, concentrandosi su progetti che mirano alla riduzione dei consumi energetici attraverso l’adozione di tecnologie avanzate e sostenibili. Questo incentivo in credito d’imposta, fa parteo delle politiche industriali italiane volte a migliorare la competitività del sistema produttivo nazionale, favorendo l’adozione di tecnologie all’avanguardia.

Circolare operativa credito d’imposta Transizione 5.0

La circolare operativa incentivi Transizione 5.0, disponibile sul sito ufficiale del MIMIT e nella sezione dedicata del portale del GSE, fornisce dettagli essenziali su come le imprese possono accedere al credito d’imposta. Ecco i punti salienti:

Data di pubblicazione: 16 agosto 2024

Periodo di riferimento degli investimenti: dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025

Progetti ammissibili: investimenti in strutture produttive situate in Italia, finalizzati alla riduzione dei consumi energetici.

Requisiti: investimenti in beni strumentali e software conformi agli allegati A e B della legge di bilancio 2017 (legge 323/2016).

Questa circolare fornisce non solo i criteri di ammissibilità, ma anche le modalità operative e procedurali per richiedere il bonus. Gli investimenti devono essere mirati a migliorare l’efficienza energetica delle strutture produttive attraverso l’acquisto di beni strumentali e software specifici.

Come accedere al credito d’imposta incentivi Transizione 5.0

Per accedere al credito d’imposta incentivi Transizione 5.0, le imprese devono rispettare rigorosi criteri di ammissibilità. Gli investimenti devono riguardare beni strumentali e software inseriti negli allegati A e B della legge di bilancio 2017. Questi beni devono essere destinati a strutture produttive localizzate sul territorio italiano e mirare a progetti di innovazione che garantiscano una significativa riduzione dei consumi energetici.

FAQ sugli incentivi Transizione 5.0

Nelle prossime settimane, il MIMIT pubblicherà una serie di FAQ per chiarire eventuali dubbi relativi al processo di accesso agli incentivi Transizione 5.0. Queste FAQ saranno fondamentali per le imprese e i tecnici coinvolti, offrendo ulteriori dettagli e chiarimenti su come sfruttare al meglio le opportunità offerte dal piano incentivi Transizione 5.0.

La pubblicazione della circolare operativa segna l’avvio effettivo del piano Transizione 5.0, un’opportunità per le imprese italiane di innovare e migliorare la propria competitività attraverso investimenti mirati alla sostenibilità e alla digitalizzazione.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il testo completo della circolare sul sito ufficiale del MIMIT.

