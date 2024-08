LOGISTICA

Come ottenere i contributi per i corsi di formazione specialistici e di aggiornamento professionale in Valle D’Aosta

Sono stati introdotti nuovi incentivi lavoro per le microimprese in Valle D’Aosta, con il lancio di un voucher formativo dedicato alla formazione continua.

L’iniziativa degli incentivi lavoro, promossa dall’assessorato regionale dello Sviluppo economico, formazione e lavoro sotto la guida di Luigi Bertschy, prevede una dotazione finanziaria di 500.000 euro. Questo voucher rappresenta un’opportunità chiave per le microimprese, consentendo loro di migliorare le competenze dei propri dipendenti e, allo stesso tempo, di rafforzare la propria competitività sul mercato.

Beneficiari degli incentivi lavoro: a chi è rivolto il voucher formativo?

Il nuovo voucher formativo è uno degli incentivi mirati alle microimprese con sede operativa in Valle D’Aosta. Questi contributi sono pensati per supportare l’aggiornamento professionale e la riqualificazione del personale, comprendendo:

Lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato, sia a tempo pieno che parziale.

Apprendisti per la formazione tecnico-professionale.

Collaboratori e coadiuvanti nelle imprese familiari.

Titolari, legali rappresentanti e soci attivamente coinvolti nell’attività dell’impresa.

Tipologie di corsi finanziabili con il voucher formativo

Il voucher degli incentivi lavoro può essere utilizzato per due tipologie principali di corsi di formazione:

Corsi di formazione specialistica e aggiornamento professionale, direttamente correlati all’attività dell’impresa.

Corsi di formazione trasversale, come lingue, contabilità, gestione delle risorse umane, informatica, marketing e logistica.

Questi incentivi lavoro sono fondamentali per le microimprese che desiderano rimanere competitive e aggiornate in un mercato in continua evoluzione.

Importi massimi degli incentivi lavoro e modalità di accesso ai voucher

Gli importi massimi riconoscibili variano a seconda della struttura dell’impresa:

3.000 euro: per lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprese individuali senza dipendenti.

15.000 euro: per le altre microimprese ammissibili.

Le domande per accedere a questi incentivi possono essere presentate dal 2 settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025.

Come richiedere gli incentivi lavoro in Valle D’Aosta

Per usufruire di questi incentivi lavoro, le microimprese devono presentare una domanda seguendo la procedura indicata nell’avviso pubblico regionale. È essenziale che l’impresa abbia una sede operativa in Valle D’Aosta e rispetti i requisiti stabiliti.

L’assessore Luigi Bertschy ha enfatizzato l’importanza di questi incentivi: “Questo voucher per la formazione continua è uno strumento accessibile e di facile utilizzo, pensato per soddisfare le esigenze delle microimprese. Incrementare la competitività delle microimprese e aggiornare le competenze dei lavoratori sono obiettivi cruciali per lo sviluppo economico della Valle D’Aosta. Il voucher si integra con gli altri avvisi già attivi per la formazione continua, rivolti a tutte le imprese”.

