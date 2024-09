LOGISTICA

Previste 400 assunzioni a tempo indeterminato in tre anni

Sarà inaugurato probabilmente lunedì 16 settembre il nuovo centro di approvvigionamento Amazon di Spinetta Marengo (Alessandria): il colosso americano ha investito 120 milioni di euro per il polo logistico che smisterà gli ordini e le merci giorno e notte.

Per Amazon questo è il secondo hub logistico nella provincia di Alessandria (dopo quello inaugurato a maggio 2022) e l’ottavo centro di approvvigionamento regionale in Piemonte dove l’azienda, stando ai dati dati diffusi, fornisce già lavoro a 3.700 persone.

Il centro di Spinetta Marengo contribuirà al posizionamento dei prodotti nella rete Amazon, trasferendo gli articoli ai centri di distribuzione situati in Italia e nel resto d’Europa.

Le figure ricercate da Amazon

Tanti i contratti da magazziniere già firmati, con un piano di assunzioni che prevede 400 assunzioni a tempo indeterminato, soprattutto magazzinieri, entro tre anni. La maggior parte della forza lavoro da reclutare riguarda operatori di magazzino con buona conoscenza della lingua italiana, in modo da poter rispettare le regole sulla sicurezza. Servono poi anche altre figure più specializzate, come tecnici manutentori e sulla sicurezza, ingegneri e manager.

I contratti

Molti dei contratti di lavoro sono di tipo Mog (monte ore garantito, ıısato spesso per lavori stagionali) di l6 ore per la durata minima (tre mesi). Son previste ore di straordinario nei periodi di picco di ordini, come nei giorni del Black Friday e delle festività natalizie. Dopo qualche rinnovo del contratto sarà poi prevista l’ assunzione a tempo indeterminato.

La retribuzione

Secondo le comunicazioni ufficiali dell azienda, nell’ arco di un annoi dipendenti riceveranno una retribuzione lorda iniziale di l.764 euro al mese, per 14 mensilità . Si tratta di un incremento del 21% rispetto al 2019, con una retribuzione di ingresso superiore dell 8% rispetto ai livelli salariali previsti dal 5o livello del Ccnl logistica, trasporto merci e spedizioni. A ciò si aggiungono benefit come i buoni pasto a altri rimborsi per la formazione.

