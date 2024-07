LOGISTICA

Nuovo contratto per i lavoratori Amazon del polo logistico di Castelsangiovanni. Dal primo ottobre 2024 infatti circa l600 dipendenti dello stabilimento Mpx5 riceveranno il Contratto nazionale del trasporto e della logistica, invece che quello del commercio.

Come si legge in una nota della segreteria provinciale di Piacenza del sindacato Ugl: «L’armonizzazione tra i due contratti dopo una lunga trattativa, è stata firmata nella serata del 24 luglio presso la sede dell’Unione Commercianti di Piacenza. I meccanismi di passaggio da un contratto all’altro, secondo le Federazioni Ugl Terziario (che finora ha rappresentato i lavoratori) e Ugl Servizi e Merci (che li rappresenterà dal 1 ottobre) non produrranno alcun nocumento ai lavoratori ma anzi consentiranno dei benefici».

Nella nota si legge anche: «La trattativa, che si è svolta serenamente e proficuamente con il datore di lavoro e a stretto contatto con i lavoratori coinvolti nelle assemblee fino a qualche ora prima della firma, ha garantito i miglioramenti conseguenti all’applicazione del nuovo contratto collettivo e nel contempo mantenuto larga parte degli effetti positivi del precedente contratto collettivo. Anche sul piano economico sono salvaguardati gli aumenti previsti dal recente rinnovo del contratto da cui si esce (Commercio) e contemporaneamente riconosciuta l’indennità prevista dal contratto in cui si entra (Logistica) in quanto scaduto e non ancora rinnovato».

Il sindacato spiega che la Rsu Ugl rimarrà in carica fino al 31 gennaio 2025 e che sarà suo compito definire con l’azienda le modifiche all’organizzazione del lavoro conseguenti al passaggio di contratto e tutti gli altri aspetti d’interesse collettivo.

Tra le tutele del nuovo contratto per i dipendenti del polo logistico Amazon rientrano il trattamento in caso di malattia, il calcolo degli scatti di anzianità, uno ogni due anni anziché ogni tre anni come avviene oggi. Il contratto del commercio prevede inoltre 40 ore settimanali mentre quello della logistica 39 ore.