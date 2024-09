LOGISTICA

CHEP è un’ azienda attiva nel pallet pooling e nelle soluzioni sostenibili per la supply chain

Alessia Pascariello guiderà la direzione commerciale della filiale italiana di CHEP, società specializzata in soluzioni logistiche per la supply chain, leader nel mercato del noleggio e riutilizzo dei pallet. La nomina di Alessia Pascariello sarà effettiva dal primo settembre.

Chi è Alessia Pascariello

Laureata in Comunicazione e Scienze Internazionali presso l’Università di Milano, Pascariello vanta un’esperienza di oltre 12 anni, maturata dapprima nella grande distribuzione organizzata nel Gruppo Auchan Retail Italia e, dal 2017, in CHEP con ruoli di crescente responsabilità anche a livello internazionale.

Pascariello avrà la responsabilità di definire e implementare la strategia aziendale in linea con l’obiettivo di assicurare una crescita sostenibile e di garantire continuità e qualità del servizio, con una particolare attenzione alla customer experience.

Javier Sanchez, Country General Manager di CHEP Italia ha così commentato: “Sono convinto che Alessia, con la sua profonda esperienza, saprà garantire ai nostri clienti soluzioni logistiche efficienti ed innovative per i loro business, supportandoli allo stesso tempo nel perseguimento degli obiettivi legati alla sostenibilità, attraverso il modello di circular economy che CHEP è da sempre impegnata a promuovere.”

Alessia Pascariello, ha fatto sapere: “Ho accolto questa nomina con grande orgoglio, non solo perché rappresenta un’importante tappa nel mio percorso professionale, ma perché mi permetterà di guidare una straordinaria squadra in un percorso di crescita, con l’obiettivo di consolidare la posizione di CHEP sul mercato. La mia priorità sarà quella di rafforzare le relazioni con i clienti, espandere l’utilizzo del pooling e portare avanti l’impegno verso soluzioni sempre più innovative ed eco-compatibili. Il futuro della logistica è in continua evoluzione, e sono entusiasta di poter guidare questa azienda attraverso le sfide e le opportunità che ci attendono.”

CHEP, con i suoi pallet, casse e contenitori, forma la spina dorsale invisibile della supply chain globale e ha creato uno dei gruppi logistici più sostenibili al mondo grazie alla condivisione e al riutilizzo delle sue piattaforme secondo un modello noto come pooling.

Continua a leggere: Incentivi Transizione 5.0, pubblicata la circolare operativa per il credito d’imposta