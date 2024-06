CAMION

Nuovo registro telematico per i veicoli fuori uso. Il Registro unico telematico dei veicoli fuori uso RVFU è obbligatorio dal 7 giugno 2024.

Con l’entrata in vigore della Circolare MIT-ACI del 29 maggio 2024, cambia la gestione dei VFU. La normativa introduce il Registro Unico Telematico dei Veicoli Fuori Uso (RVFU), cambiando le modalità di monitoraggio e smaltimento di tali mezzi.

La circolare MIT-ACI del il 29 maggio 2024 oltre le istruzioni operative ha evidenziato l’obbligo di rilasciare il Certificato di Rottamazione al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione. Tale certificato può essere emesso direttamente dal centro di raccolta autorizzato o da un operatore commerciale agente per conto del centro di raccolta convenzionato, nel caso di cessione del veicolo fuori uso per l’acquisto di un altro.

Nuovo Registro Unico Telematico veicoli fuori uso (RVFU)

Il RVFU per i mezzi fuori uso, istituito presso il Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione, rappresenta un nuovo strumento verso l’efficienza e la trasparenza nella gestione dei mezzi da smailtire. Con la sua implementazione, l’annotazione su supporto cartaceo dei mezzi destinati alla demolizione, fuori uso, non è più necessario.

Processo di radiazione dei mezzi fuori uso

Una delle principali novità introdotte dalla normativa riguarda il processo di radiazione dei veicoli fuori uso. I Centri di raccolta autorizzati hanno ora la facoltà di provvedere direttamente alla radiazione dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e all’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV), eliminando così intermediari e semplificando le procedure burocratiche.

Certificato di Rottamazione Digitale (CRD)

Un altro cambiamento è l’introduzione del Certificato di Rottamazione Digitale (CRD). A partire dal 7 giugno 2024, questo documento viene emesso in modalità digitale per tutti i veicoli presi in carico sul RVFU. Ciò include non solo i veicoli soggetti all’obbligo di iscrizione al PRA, ma anche quelli non presenti nell’ANV o nel PRA, nonché quelli già radiati.

Vantaggi della digitalizzazione dei VFU

La digitalizzazione del processo di gestione dei veicoli fuori uso non solo semplifica le procedure amministrative, ma offre anche importanti vantaggi ambientali e sociali. La tracciabilità migliorata consente un controllo più efficace sul trattamento e lo smaltimento dei veicoli, promuovendo una maggiore tutela dell’ambiente e garantendo il rispetto delle normative in materia di smaltimento dei rifiuti.