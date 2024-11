CAMION

Il nuovo Piaggio Porter NPE si inserisce nel segmento dei veicoli commerciali progettati per il trasporto merci a corto e medio raggio, rispondendo alla crescente richiesta di soluzioni ecosostenibili nelle aree urbane e periurbane.

Dotato di motorizzazione elettrica il “city truck” Piaggio Porter NPE rappresenta un’alternativa ideale per le imprese che desiderano ridurre le emissioni di CO₂, migliorare la logistica e muoversi agilmente anche in aree a traffico limitato.

Piaggio: innovazione e sostenibilità nei veicoli commerciali

Il Porter NPE si distingue tra i veicoli commerciali per il trasporto merci a corto e medio raggio grazie alla sua compattezza e alla capacità di carico, con portata fino a 1.055 kg. La propulsione elettrica a emissioni zero consente di operare nelle aree più trafficate e regolamentate delle città, garantendo un’autonomia di 255 km, ideale per le attività di consegna quotidiana.

Piaggio Porter NPE: sistemi di sicurezza ADAS avanzati

Questo veicolo commerciale elettrico incorpora una serie di tecnologie di assistenza alla guida, fondamentali per il trasporto merci a corto e medio raggio:

Sistema di frenata automatica di emergenza (AEB), che rileva potenziali collisioni e riduce il rischio di incidenti;

automatica di emergenza (AEB), che rileva potenziali collisioni e riduce il rischio di incidenti; Assistente al mantenimento della corsia (ELKS), utile per evitare deviazioni accidentali dalla corsia;

al mantenimento della corsia (ELKS), utile per evitare deviazioni accidentali dalla corsia; Rilevamento intelligente della velocità (ISA), per il rispetto automatico dei limiti di velocità;

della velocità (ISA), per il rispetto automatico dei limiti di velocità; Monitoraggio della stanchezza del conducente (DDAW), per una maggiore sicurezza durante lunghi tragitti urbani e suburbani.

Batteria Piaggio Porter NPE per il trasporto merci a corto e medio raggio

Il Porter NPE è equipaggiato con un potente electric drive unit (EDU) che integra motore, inverter e trasmissione. Con potenza massima di 150 kW e coppia di 330 Nm. Questi valori garantiscono prestazioni fluide e affidabili, anche su pendenze significative, e una velocità massima di 90 km/h, ottimale per il traffico urbano e suburbano.

La batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 42 kWh, garantita per 8 anni o 160.000 km, rappresenta una soluzione duratura e sicura per le aziende che utilizzano veicoli commerciali per il trasporto merci a corto e medio raggio.

Piaggio Porter NPE: ricarica rapida e funzionalità intelligenti

Piaggio Porter NPE permette una ricarica rapida (DC) dal 20% al 70% in soli 30 minuti, ideale per ricariche veloci tra una consegna e l’altra. Inoltre, in modalità standard (AC), la ricarica completa richiede circa 4 ore, adattandosi alle esigenze operative dei veicoli commerciali per trasporto merci a corto e medio raggio.

Versatilità e comfort per ogni esigenza professionale

Con una vasta gamma di allestimenti e personalizzazioni, il Porter NPE è un veicolo commerciale progettato per soddisfare diverse necessità operative. Dalla distribuzione di merci nei centri cittadini alla logistica periurbana, questo mezzo risponde alle richieste di efficienza e flessibilità tipiche del trasporto merci.

Una soluzione intelligente per il futuro della mobilità urbana

Il Piaggio Porter NPE rappresenta una scelta strategica per chi cerca veicoli commerciali dedicati al trasporto merci a corto e medio raggio. Coniuga tecnologia avanzata e rispetto ambientale. La sua struttura compatta, la capacità di carico e le dotazioni di sicurezza lo rendono uno dei modelli più affidabili e versatili. Soddisfa le esigenze di consegna in città e nelle aree circostanti, consolidando il ruolo di Piaggio nel segmento dei veicoli commerciali elettrici di nuova generazione.

