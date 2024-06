CAMION

L’Unione Europea e l’Ucraina hanno deciso oggi di prorogare e aggiornare l’attuale accordo sul trasporto su strada.

L’accordo mira ad aiutare l’ Ucraina ad accedere ai mercati mondiali agevolando il transito attraverso i paesi dell’UE e sviluppando ulteriormente i suoi legami con il mercato dell’Unione Europea.

L’accordo (firmato nel 2022 a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia) ha notevolmente aumentato gli scambi su strada tra l’Ucraina e l’UE, a vantaggio di entrambe le economie.

La proroga dell’accordo Unione Europea-Ucraina

L’accordo è prorogato fino al 30 giugno 2025, con tacito rinnovo per un ulteriore periodo di sei mesi, a meno che una delle parti non sia d’accordo e non disponga di prove solide e chiare dell’esistenza di gravi perturbazioni del mercato del trasporto su strada o del mancato raggiungimento degli obiettivi.

Ecco le nuove disposizioni

L’accordo tra Unione Europea e Ucraina contiene ora le seguenti disposizioni volte a:

Imporre agli operatori di trasporto di portare con sé documenti comprovanti l’autorizzazione al trasporto internazionale e il rispetto dell’accordo

Richiedere documenti attestanti che le operazioni a vuoto sono direttamente connesse a un’operazione di transito o bilaterale, conformemente all’accordo

Migliorare il rispetto, da parte dei trasportatori di merci su strada, degli obblighi previsti dall’accordo, in particolare per quanto riguarda le frodi, le falsificazioni dei documenti del conducente e le infrazioni in materia di sicurezza stradale, che potrebbero comportare la perdita dei diritti di fornire servizi di trasporto specificati nell’accordo.

Introdurre una clausola di salvaguardia che consenta la sospensione dell’accordo in aree geografiche specifiche qualora un mercato del trasporto su strada in tale area subisca gravi perturbazioni imputabili all’accordo

Antecedenti

Dall’accordo, che facilita temporaneamente il trasporto di merci su strada tra l’Unione europea e l’Ucraina, le esportazioni ucraine su strada verso l’UE sono aumentate notevolmente.

Parallelamente, anche le importazioni ucraine dall’UE sono aumentate, con un aumento del volume di circa 300mila tonnellate al mese.

L’accordo, sostiene i corridoi di solidarietà UE-Ucraina e ha finora facilitato il trasporto di beni essenziali come il carburante e gli aiuti umanitari verso il paese, consentendo alle esportazioni ucraine come cereali, minerali e acciaio di raggiungere l’Unione Europea e non solo.

La data di fine precedente dell’accordo era il 30 giugno 2024. L’accordo aggiornato e prorogato è stato firmato a Bruxelles dalla commissaria Adina Vălean e Serhiy Derkach, viceministro ucraino per le comunità, i territori e lo sviluppo delle infrastrutture.

Un accordo analogo è attualmente in vigore tra l’UE e la Moldova.