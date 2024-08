CAMION

L’accordo sulle patenti entrerà in vigore il 31 agosto 2024 e sarà valido per cinque anni

Il Codice della Strada è stato recentemente aggiornato per includere un importante accordo tra Italia e Andorra relativo al riconoscimento reciproco delle patenti di guida, con l’obiettivo di facilitarne la conversione. Questo accordo sulle patenti di guida, firmato il 15 marzo 2024, entrerà ufficialmente in vigore il 31 agosto 2024 e sarà valido per i prossimi cinque anni.

Cosa prevede l’accordo conversione e riconoscimento reciproco patenti

Il 15 marzo 2024 è stata firmata una convenzione tra Italia e Andorra che prevede la conversione d’ufficio delle patenti di guida in corso di validità rilasciate nei due Stati.

L’accordo entrerà in vigore il 31 agosto 2024. Sarà valido per cinque anni, permettendo ai titolari di patenti di guida italiane e andorrane di convertirle senza dover affrontare ulteriori esami

L’accordo prevede la conversione d’ufficio delle patenti di guida rilasciate nei due Paesi, purché siano in corso di validità. Questo significa che i cittadini italiani e andorrani potranno convertire la loro patente senza dover sostenere nuovi esami di guida o teorici, un grande vantaggio per chi si trasferisce da un Paese all’altro.

Tabelle di equipollenza: corrispondenza delle categorie

La conversione della patente si basa su specifiche Tabelle di equipollenza, che stabiliscono la corrispondenza tra le categorie di patenti di guida dei due Paesi. Questo sistema assicura che le patenti convertite mantengano la loro validità e siano riconosciute in entrambi i Paesi.

Categorie professionali patenti trasporto merci e passeggeri

L’accordo include anche le patenti professionali per il trasporto di merci e passeggeri, ossia le categorie C, CE, D e DE. È importante sottolineare che per esercitare la professione di conducente, non basta avere una patente C o CE. È necessaria anche la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), che deve essere rilasciata da un Paese dell’Unione Europea.

Circolare del MIT: dettagli

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pubblicato una circolare il 23 luglio 2024. Illustra nel dettaglio i termini dell’accordo e fornisce informazioni aggiuntive, come le tabelle di equipollenza e l’elenco aggiornato degli Stati con i quali è possibile convertire la patente di guida.

Questo accordo semplifica significativamente la vita dei cittadini italiani e andorrani che si trasferiscono da un Paese all’altro. Elimina la necessità di sostenere nuovi esami per la conversione delle patenti.

Con l’entrata in vigore del 31 agosto 2024, i cittadini italiani e andorrani potranno beneficiare di un sistema di riconoscimento e conversione delle patenti più agevole e rapido, nel rispetto delle normative vigenti in ciascun Paese.

Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare la circolare del MIT e di verificare le tabelle di equipollenza specifiche per le categorie di patenti interessate.

