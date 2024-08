CAMION

Il Tunnel del Monte Bianco sarà chiuso al traffico per 15 settimane per lavori di risanamento

A partire da lunedì 2 settembre 2024, il Tunnel del Monte Bianco è chiuso al traffico per 15 settimane, fino al 16 dicembre 2024.

Questa chiusura del Traforo del Monte Bianco è necessaria per permettere l’esecuzione di un cantiere test dedicato al risanamento di due tratti della volta del tunnel, ciascuno di circa 300 metri. L’investimento complessivo per questo progetto di risanamento del tunnel ammonta a 50 milioni di euro.

Il Tunnel del Monte Bianco, che collega Courmayeur in Italia a Chamonix in Francia, è uno dei principali collegamenti stradali attraverso le Alpi. Tuttavia, con oltre 60 anni di servizio, il tunnel richiede interventi significativi per garantire la sicurezza e la stabilità strutturale. Il progetto di risanamento prevede una nuova impermeabilizzazione della volta, necessaria a prevenire infiltrazioni che potrebbero comprometterne l’integrità.

Chiusura del Traforo del Monte Bianco e soluzioni alternative

Durante il periodo di chiusura del Traforo del Monte Bianco, il traffico tra Italia e Francia subirà notevoli disagi, soprattutto quando le condizioni invernali chiuderanno anche alcuni valichi stradali alpini. Gli automobilisti dovranno utilizzare alternative come il Traforo del Gran San Bernardo o il Traforo del Frejus, situato più lontano.

Le autorità e la società di gestione del tunnel, Tmb-Geie, hanno scelto l’autunno come periodo per i lavori al Traforo del Monte Bianco, ritenendolo il meno impattante per il turismo e il traffico leggero, che costituisce il 68% del traffico del tunnel nel 2023. Tuttavia la tipologia dei lavori e la sicurezza impediscono il passaggio del traffico veicolare in qualsiasi circostanza durante il cantiere.

I test al Tunnel nel 2024 e nel 2025

La chiusura del Traforo del Monte Bianco del 2024 rappresenta solo la prima fase di un più ampio piano di risanamento. Infatti, nel 2025, verrà realizzato un ulteriore intervento al traforo su altri 600 metri della volta, sempre basato sui risultati dei test del 2024. Questi lavori sperimentali consentiranno di individuare le migliori tecniche operative per il prosieguo del progetto.

Proroga validità abbonamento pedaggi Monte Bianco

Per ridurre i disagi agli utenti abituali del Tunnel, la validità di tutti gli abbonamenti in corso sarà prorogata di 4 mesi automaticamente. Inoltre, chi non riuscirà a utilizzare interamente l’abbonamento potrà conservare i transiti residui e ricaricarli entro 24 mesi dalla data di ricarica.

Il risanamento del Tunnel del Monte Bianco è un intervento necessario per garantire la sicurezza di uno dei più importanti collegamenti tra Italia e Francia. Nonostante i disagi temporanei, l’investimento e i lavori previsti rappresentano un passo cruciale per assicurare la funzionalità del traforo nei decenni a venire. Pianificare viaggi alternativi sarà fondamentale per evitare inconvenienti durante il periodo di chiusura.

