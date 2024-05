CAMION

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblica l’esito delle richieste incentivi formazione autotrasporto merci, effettuate dalle imprese di autotrasporto, per ottenere i contributi per la formazione annualità 2023.

Ecco chi ha ottenuto l’incentivo formazione autotrasporto merci 2024.

Il 13 maggio 2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato l’elenco delle istanze pervenute per accedere ai contributi per la formazione. L’elenco fornisce dettagliate informazioni sull’esito dell’istruttoria per ciascuna domanda presentata.

Elenco degli esiti delle richieste incentivi formazione autotrasporto merci pervenute a valere sulla misura, con indicazione dell’esito dell’istruttoria effettuata dal soggetto gestore.

Esiti delle richieste

Le istanze incentivi formazione autotrasporto merci possono avere tre esiti principali:

Accolta : istanza approvata e l’impresa può procedere con l’organizzazione dei corsi di formazione.

: istanza approvata e l’impresa può procedere con l’organizzazione dei corsi di formazione. Preavviso di rigetto : l’istanza presenta delle criticità che devono essere risolte prima di poter ottenere l’approvazione. In questo caso, le imprese non possono avviare i corsi di formazione prima della chiusura del procedimento di valutazione dell’ammissibilità.

: l’istanza presenta delle criticità che devono essere risolte prima di poter ottenere l’approvazione. In questo caso, le imprese non possono avviare i corsi di formazione prima della chiusura del procedimento di valutazione dell’ammissibilità. Rigettata: istanza rifiutata e l’impresa non può accedere ai contributi per la formazione.

Preavviso di rigetto – conseguenze

Le imprese che ricevono un preavviso di rigetto devono attendere la conclusione della fase procedimentale prima di avviare qualsiasi attività formativa. Per i corsi di formazione avviati prima della chiusura di questa fase, le giornate formative non saranno considerate ammissibili ai fini del contributo, come specificato dall’articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale.

Beneficiari dei contributi formazione 2024 autotrasporto merci

Il Decreto Ministeriale n. 28 del 7 febbraio 2024 ha stabilito le modalità di assegnazione delle risorse destinate alla formazione professionale nel settore dell’autotrasporto per l’anno 2023. Questo decreto mira a potenziare le competenze degli operatori del settore, migliorando la competitività e la sicurezza sul lavoro.

I contributi per la formazione sono destinati alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. Possono beneficiare della misura:

Titolari, soci, amministratori, dipendenti e addetti inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale Logistica, Trasporto e Spedizioni.

Dirigenti delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, per la formazione in materie disciplinate dal decreto

Sono esclusi i corsi finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o rinnovo di titoli obbligatori per l’esercizio dell’attività.

Imprese di autotrasporto conto terzi aventi sede in Italia e loro raggruppamenti di presentare domanda per ottenere i contributi alla formazione da impartire ai propri titolari, soci, amministratori, dirigenti, collaboratori e soprattutto ai dipendenti, inquadrati nel relativo CCNL di settore.

Termine per la rendicontazione incentivi per la formazione autotrasporto merci

Le attività formative devono svolgersi nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 ottobre 2024. E’ ammessa la formazione non solo in presenza, ma anche con modalità a distanza – FAD (videoconferenza sincrona), con eccezioni.

La rendicontazione del piano formativo deve essere completata entro il 2 dicembre 2024 e inviata tramite PEC agli stessi indirizzi utilizzati per la presentazione della domanda.