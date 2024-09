CAMION

Kia ha annunciato una collaborazione strategica con Geotab, leader globale nella gestione delle flotte e nei veicoli connessi. Questa collaborazione è destinata a stabilire nuovi standard di eccellenza nella gestione delle flotte, combinando la tecnologia innovativa di Kia Connect con le avanzate soluzioni software di Geotab.

Integrazione di Kia Connect e Geotab per la gestione delle flotte

La sinergia tra Kia Connect e Geotab porta sul mercato una soluzione di gestione delle flotte di alta qualità, integrando tecnologie avanzate e analisi dei dati per migliorare la produttività e la sicurezza dei conducenti.

La piattaforma Kia Connect si combina con le soluzioni software di Geotab, offrendo una gestione centralizzata delle flotte multi-brand senza necessità di hardware aggiuntivo. Questo approccio facilita una gestione più fluida ed efficiente delle flotte.

“Poiché i PBV di Kia saranno i veicoli commerciali leggeri tecnologicamente più avanzati sul mercato, vogliamo migliorare ogni aspetto dell’esperienza del cliente con una connettività avanzata”, ha dichiarato Marc Hedrich, Presidente di Kia Europa. “Questo si concretizza nel proporre soluzioni software flessibili che consentano una facile integrazione in flotte multi-brand senza la necessità di hardware aggiuntivo.”

Soluzioni Geotab

Geotab fornirà software di gestione delle flotte white-label, supportata da un’app dedicata per la gestione della flotta e un’app per i conducenti. Tra le funzionalità avanzate offerte vi sono un sistema di routing EV con raccomandazioni per la ricarica e Digital Key 2.0. Inoltre, i servizi Kia Charge saranno integrati nella piattaforma, permettendo una gestione dettagliata delle fatture di ricarica, siano esse pubbliche, domestiche o in deposito.

Flessibilità nella gestione

La collaborazione tra Kia Connect e Geotab consente una personalizzazione su misura delle soluzioni per rispondere alle esigenze specifiche di ogni flotta. La sincronizzazione dei dati tra Fleet Management Platform, Driver App e display in-vehicle dei PBV Kia garantisce una gestione ottimale delle informazioni in tempo reale, facilitando un controllo preciso delle operazioni e delle performance del veicolo.

“Questa partnership mira a supportare i gestori di flotte nelle operazioni quotidiane, ma anche nella gestione strategica della flotta”, ha dichiarato Christoph Ludewig, Vice President Europe OEM e Leasing/Rental/Mobility di Geotab. “In un mercato dove il tempo di attività dei veicoli ha un impatto diretto sulla redditività, l’analisi avanzata dei dati di Geotab può consentire ai gestori di ottimizzare la pianificazione, gestire in modo efficiente le flotte di veicoli elettrici in linea con l’infrastruttura di ricarica e garantire che i veicoli siano sempre disponibili quando e dove necessario”.

Kia nel settore della gestione delle flotte

I PBV (Platform Beyond Vehicle) di Kia fanno parte della strategia Plan S, che prevede l’espansione della gamma di veicoli elettrici del brand. Sono dotati di una piattaforma BEV innovativa e adattabile a diverse dimensioni e tipologie di carrozzeria. I PBV sono venduti con una garanzia di sette anni/150.000 km, dimostrando l’impegno di Kia per la qualità e l’affidabilità.

Per sostenere la produzione dei PBV, Kia ha avviato la costruzione di uno stabilimento dedicato in Corea. Un investimento di oltre 3 miliardi di euro. Questo stabilimento avrà una capacità produttiva iniziale di 150.000 unità all’anno, con piani di espansione fino a 300.000 unità globalmente.

La collaborazione tra Kia Connect e Geotab offre soluzioni tecnologiche avanzate per una gestione delle flotte più efficiente e sicura. Questa sinergia è destinata a stabilire nuovi standard nel settore della gestione delle flotte, combinando innovazione e flessibilità per soddisfare le esigenze moderne.

