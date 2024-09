CAMION

Ecosistema Italia, concessionaria ufficiale di Ford Trucks, insieme alle sue consociate Big SB S.p.A. e Mobilità, ha dato il via all’evento Ecosistema Fest presso il Polo della Mobilità di Anagni.

Il gruppo continua la sua espansione nei settori strategici dei trasporti, della logistica e del delivery, settori chiave per l’economia nazionale.

Ecosistema Fest, evento dedicato ai trasporti e alla logistica sostenibili

L’Ecosistema Fest rappresenta un momento importante per Ecosistema Italia, che ha scelto il Polo della Mobilità di Anagni come sede per celebrare i successi raggiunti nell’ultimo anno.

L’evento ha riunito una platea qualificata di clienti, partner e operatori del settore, mettendo al centro il tema della mobilità sostenibile.

Durante il primo giorno di lavori, il focus è stato posto sull’importanza di una mobilità innovativa e sostenibile, con workshop tematici e momenti di confronto tra i principali attori del settore.

Ford Trucks Italia ed Ecosistema Italia, una partnership vincente

Uno dei momenti più significativi della giornata è stato il rinnovo della collaborazione tra Ecosistema Italia e Ford Trucks Italia.

Il CEO di Ecosistema Italia, Marco Cicini, ha sottolineato i risultati straordinari ottenuti grazie alla partnership con Ford Trucks. Questa sinergia ha permesso al gruppo di affermarsi come leader nel mercato del trasporto pesante, grazie a soluzioni all’avanguardia e un approccio orientato alla sostenibilità.

Durante il suo intervento, il CEO di Ford Trucks Italia, Paolo Starace, ha dichiarato: “La nostra collaborazione con Ecosistema Italia rappresenta una straordinaria opportunità per rafforzare la nostra presenza sul mercato e sviluppare soluzioni innovative. Siamo convinti che questa partnership ci consentirà di crescere insieme, generando valore per i nostri clienti e contribuendo allo sviluppo del settore”.

Lamberet ed Ecosistema Italia, una nuova partnership strategica

Un altro momento chiave dell’Ecosistema Fest è stato l’annuncio della nuova collaborazione con Lamberet S.p.A., azienda leader negli allestimenti per il trasporto isotermico a temperatura controllata. Questa partnership, che nomina l’azienda quale concessionaria ufficiale di Lamberet per il Lazio, rappresenta un ulteriore passo avanti per il gruppo.

Sandro Mantella, CEO di Lamberet, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione: “La nostra presenza nel Lazio, un territorio strategico per la viabilità, è fondamentale per il nostro sviluppo. Con Ecosistema Italia puntiamo a offrire soluzioni sempre più competitive, garantendo ai nostri clienti allestimenti di qualità e consulenze tecniche di alto livello”.

Futuro e innovazione nei trasporti e logistica

L’Ecosistema Fest ha rappresentato un’importante occasione per consolidare le relazioni tra Ecosistema Italia, Ford Trucks Italia e Lamberet, ribadendo l’impegno del gruppo nel perseguire obiettivi ambiziosi.

La combinazione tra veicoli avanzati, sostenibilità e innovazione tecnologica continuerà a guidare il percorso di crescita dell’azienda, che si conferma un punto di riferimento per il settore della mobilità.

La giornata si è conclusa con una cena di gala, durante la quale Marco Cicini ha ringraziato i partner per la fiducia riposta in Ecosistema Italia. “Siamo onorati di collaborare con marchi di prestigio come Ford Trucks Italia e Lamberet. Questa è solo l’inizio di una nuova fase di crescita che porterà benefici non solo ai nostri clienti, ma a tutto il settore”.

Con un anno di traguardi alle spalle e nuove partnership strategiche in corso, l’azienda si prepara a un futuro di innovazione e successo, consolidando la propria leadership nei trasporti e nella logistica sostenibili.

