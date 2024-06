CAMION

L’Agenzia delle Dogane ha differito l’obbligo di presentazione dei documenti elettronici di trasporto E-Das dal 1 novembre 2025 per determinati prodotti.

La Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane dell’11 giugno 2024, stabilisce il differimento dell’obbligo di presentazione dei documenti elettronici di trasporto E-Das per determinati prodotti energetici.

La decisione proroga la presentazione dei documenti elettronici di trasporto E-Das dal 1 novembre 2025.

Cos’è l’E-Das?

L’E-Das documento di accompagnamento semplificato elettronico è un documento elettronico utilizzato per tracciare il trasporto di prodotti energetici soggetti ad accise all’interno del territorio italiano. La sua implementazione è parte di un più ampio sforzo per digitalizzare e semplificare la gestione delle accise, migliorando la tracciabilità e riducendo il rischio di frodi.

Determinazione E-Das dell’Agenzia delle Dogane

Con la Determinazione Direttoriale dell’11 giugno 2024, l’Agenzia delle Dogane ha differito al 1° novembre 2025 l’obbligo di presentazione degli e-DAS per alcuni prodotti energetici. Ecco i punti:

Proroga per prodotti energetici specifici: l’Agenzia delle Dogane stabilisce che l’obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dell’e-DAS nazionale per i trasferimenti nel territorio dello Stato dei prodotti assoggettati diversi da quelli indicati all’articolo 1, comma 1, della determinazione direttoriale protocollo n. 285111/RU del 27 giugno 2022 è stato differito. Inoltre, i prodotti assoggettati condizionati rientrano anch’essi in questa proroga.

Inclusione di altri prodotti: la decorrenza dell’obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica del documento di accompagnamento per la circolazione in sospensione dei prodotti soggetti alle altre imposizioni indirette previste dal TUA (Testo Unico Accise), come oli lubrificanti e bitumi, è anch’essa differita al 1° novembre 2025.

Indicazioni per le aziende sull’E-Das

Il differimento stabilito dall’Agenzia delle Dogane offre alle aziende un ulteriore periodo di tempo per adeguarsi alle nuove normative. Le imprese che operano nel settore dei prodotti energetici e che sono soggette a queste regolamentazioni devono utilizzare questo periodo per:

Adeguare i sistemi informatici: assicurarsi che i loro software gestionali siano pronti per l’emissione degli e-DAS in formato telematico.

Formare il personale: fornire formazione adeguata al personale coinvolto nella gestione delle accise e dei documenti di trasporto elettronici.

Collaborare con l’Agenzia delle Dogane: mantenere un dialogo continuo con l’Agenzia delle Dogane per essere aggiornati su eventuali ulteriori modifiche normative e ottenere chiarimenti necessari.

La Determinazione Direttoriale dell’11 giugno 2024 dell’Agenzia delle Dogane rappresenta un passaggio verso la digitalizzazione della gestione delle accise in Italia. Il differimento al 1° novembre 2025 dell’obbligo di presentazione degli e-DAS offre alle aziende il tempo necessario per adeguarsi alle nuove normative, migliorando la loro efficienza operativa e garantendo una maggiore conformità alle leggi vigenti.

Per informazioni e dettagli si rimanda a E-Das Determinazione Direttoriale Agenzia delle Dogane – 11 giugno 2024