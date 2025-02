CAMION

Come creare la busta logistica con il servizio online della dogana

A partire dal 1° aprile 2025, il sistema della busta logistica diventerà obbligatorio per il trasporto merci alla frontiera tra l’Unione Europea e il Regno Unito. Questa innovazione consentirà alle imprese di autotrasporto e agli autotrasportatori di raggruppare tutte le formalità doganali relative a più unità di trasporto in un unico documento digitale con codice a barre, semplificando e velocizzando le operazioni di controllo doganale.

L’obbligo di utilizzo della busta logistica , per il trasporto merci nelle operazioni doganali tra l’UE e il Regno Unito alla dogana in Francia verrà implementato gradualmente dal 1° aprile 2025, diventando definitivamente obbligatorio dal 1° settembre 2025.

Dogana: busta logistica per il trasporto merci

L’introduzione della busta logistica offre numerosi vantaggi per le imprese di autotrasporto e per gli operatori del trasporto merci:

Semplificazione delle formalità doganali , riducendo i tempi di attesa alla dogana.

, riducendo i tempi di attesa alla dogana. Minimizzazione del rischio di mancata dichiarazione di ingresso o uscita delle merci.

di ingresso o uscita delle merci. Prova fiscale dell’uscita delle merci dal territorio doganale, fondamentale per le esportazioni UE.

Come funziona la nuova procedura doganale tra l’UE e il Regno Unito

La busta logistica, consente di raggruppare più dichiarazioni in un unico codice a barre, agevolando il passaggio attraverso la frontiera intelligente. Il servizio è accessibile a tutti tramite il sito ufficiale delle dogane francesi, senza necessità di registrazione.

Procedura di utilizzo:

Creazione della busta logistica tramite l’interfaccia web. Raggruppamento delle dichiarazioni di esportazione o importazione in un unico codice a barre. Presentazione del codice a barre agli agenti doganali al momento del check-in.

Esportare dall’UE nel Regno Unito

Per garantire un’uscita efficiente delle merci dall’UE, è essenziale seguire alcuni passaggi chiave:

Preparare i documenti di esportazione (fattura, dettagli della merce). Presentare la dichiarazione doganale e generare il documento di accompagnamento all’esportazione (EAD). Utilizzare la busta logistica per raggruppare più dichiarazioni. Consegnare tutti i documenti all’autista prima dell’attraversamento. Presentare il codice a barre della busta logistica al check-in.

Documenti necessari per la dogana

Per un transito regolare, è indispensabile presentare:

Dichiarazione doganale di esportazione e relativo EAD.

e relativo EAD. Dichiarazione di transito , se applicabile.

, se applicabile. Carnet TIR o ATA, per le merci che lo richiedono.

L’adozione della busta logistica per il trasporto merci alla dogana in Francia semplifica le operazioni doganali tra l’UE e il Regno Unito. Entro il 1° settembre 2025, le imprese di autotrasporto e gli operatori del trasporto merci devono prepararsi per integrare questa nuova procedura e garantire un flusso di merci più efficiente e sicuro.

