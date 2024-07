CAMION

Precisazioni della DG Move sull’applicazione della Direttiva 2020/1057 sul distacco transnazionale dei conducenti delle imprese di autotrasporto.

La DG Move della Commissione Europea ha fornito chiarimenti sull’applicazione della Direttiva 2020/1057 riguardante il distacco di rimorchi e semirimorchi. In Italia la direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 27 del 23 febbraio 2023.

Le precisazioni DG Move sono utili per gestire le operazioni di scambio dei veicoli rimorchiati in vari Stati membri dell’UE.

Applicazione distacco transnazionale scambio veicoli rimorchiati

Distacco scambio di veicoli rimorchiati

Uno dei punti chiariti dalla DG Move, sul distacco transnazionale, riguarda i casi in cui un veicolo rimorchiato viene scambiato in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento del vettore del veicolo trainante. Per esempio, consideriamo un vettore italiano che sgancia un semirimorchio carico in Francia, per poi agganciarne un altro da riportare in Italia.

Secondo le precisazioni fornite il distacco transnazionale non si applica quando:

Il vettore carica il rimorchio nel proprio Paese di stabilimento.

Sgancia il rimorchio in un altro Stato membro.

Aggancia un nuovo rimorchio in quello stesso Stato e lo riporta nel Paese di stabilimento.

Quando si applica il distacco transazionale per rimorchi e semirimorchi

Il distacco transnazionale diventa applicabile quando il conducente:

Carica il rimorchio in un Paese UE diverso da quello di stabilimento.

Scambia il semirimorchio in un terzo Stato.

Riporta il semirimorchio agganciato nel primo Paese di partenza, diverso da quello di stabilimento.

Le precisazioni della DG Move chiariscono le condizioni in cui il distacco transnazionale si applica ai conducenti delle imprese di autotrasporto. Questi chiarimenti per le aziende di trasporto che operano a livello internazionale, permettono una migliore comprensione delle normative e garantiscono il rispetto delle leggi europee.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, le aziende possono consultare le comunicazioni ufficiali della DG Move e le normative nazionali pertinenti.

