Massimo Dodoni è stato nominato Amministratore Delegato di DAF Veicoli Industriali SpA con l’obiettivo di guidare la società verso nuovi traguardi di crescita e successo.

DAF Veicoli Industriali SpA ha annunciato la nomina di Massimo Dodoni come nuovo Amministratore Delegato. Una scelta strategica volta a rafforzare la posizione dell’azienda nel settore dei veicoli industriali in Italia. La lunga esperienza di Massimo Dodoni nel settore dei trasporti e la sua comprovata leadership sono fondamentali per portare DAF Veicoli Industriali a nuovi livelli di crescita e innovazione.

Massimo Dodoni, nuovo Amministratore Delegato DAF, laureato presso la Business School dell’Università di Bologna (BBS). Ha conseguito un prestigioso Executive MBA, che ha consolidato le sue competenze manageriali e strategiche. La sua carriera professionale si è sviluppata attraverso ruoli di crescente responsabilità, sia a livello nazionale che internazionale.

Tra le sue esperienze principali spicca il ruolo di Direttore Generale presso Kögel Trailers in Germania, uno dei principali produttori europei di semirimorchi.

Inoltre, Dodoni ha ricoperto la posizione di Sales & Marketing Manager presso SAF HOLLAND in Italia, azienda leader nella produzione di sistemi di sospensione per veicoli commerciali.

