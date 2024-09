CAMION

Il 20 settembre 2024, CNA Fita ha celebrato un importante traguardo, i cinquant’anni di vita della Federazione Italiana Trasportatori Artigiani.

La CNA Fita si è riunita a Roma, nell’Auditorium della CNA di piazza Armellini. Un evento dal titolo ‘Da 50 anni muoviamo l’Italia’ per celebrare l’anniversario insieme ai propri vertici, agli associati e alla Confederazione, condotto e moderato da Massimo De Donato, direttore della rivista Tir.

Durante le celebrazioni, il presidente nazionale, Dario Costantini, ha sottolineato l’importanza della missione della federazione. “CNA Fita e CNA sono la stessa cosa, condividiamo gli stessi valori e quando ci confrontiamo con la politica non è mai per interesse di bottega ma sempre dalla parte dei nostri associati e del Paese”.

Innovazione e futuro nel settore del trasporto

L’evento ha offerto un’analisi del presente e uno sguardo verso il futuro, evidenziando le sfide e le innovazioni nel settore del trasporto. Costantini ha affermato: “Dobbiamo raccontare di più e meglio l‘importanza delle nostre imprese”, ponendo l’accento sul ruolo cruciale dell’autotrasporto e dei servizi correlati.

In un contesto di emergenza, il presidente ha espresso solidarietà all’Emilia-Romagna e alle Marche. Regioni colpite dall’alluvione, rimarcando che “sarà fondamentale il contributo delle imprese di CNA Fita per il trasporto dei materiali per la ricostruzione”.

Temi importanti per le piccole imprese nel settore dei trasporti

Durante le celebrazioni, si è discusso anche di due questioni rilevanti per le piccole imprese: il ricambio generazionale e la carenza di personale. Costantini ha dichiarato: “Sono due temi sui quali la Confederazione è fortemente impegnata”, annunciando un progetto per i corridoi professionali in Egitto.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui un videomessaggio del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha sottolineato l’importanza del trasporto per l’economia del Paese. “Il trasporto è di vitale importanza – ha sottolineato – per l’economia del Paese. Lavoriamo da tempo al Piano nazionale dell’autotrasporto per garantire agli addetti qualità e redditività del lavoro. Siamo impegnati per ammodernare le infrastrutture del Paese, anche per garantire la sicurezza di chi opera sulle strade. Stiamo lavorando anche al Piano Sicurezza 2030 per ridurre il numero delle vittime stradali. Sempre nell’ottica di una maggiore sicurezza, anche su sollecitazione di CNA Fita, ci stiamo adoperando per potenziare gli uffici della Motorizzazione, in particolar modo quelli periferici, e ridurre drasticamente i tempi di attesa per le revisioni dei veicoli pesanti”.

Mauro Concezzi, responsabile nazionale CNA Fita, ha ricordato i fondatori della federazione, sottolineando l’importanza dell’associazionismo: “Uomini lungimiranti che hanno compreso che una sola e unica voce sarebbe stata più forte di tante singole voci”.

La forza di CNA Fita Federazione Italiana Trasportatori Artigiani

Il presidente Patrizio Ricci ha enfatizzato come l’associazionismo sia fondamentale per la rappresentanza: “Noi qui vogliamo ripercorrere la nostra storia, fatta di individui che si sono assunti delle responsabilità”.

Il segretario generale Otello Gregorini ha poi richiamato l’attenzione sulla necessità di dialogo e interazione tra le categorie, evidenziando come “l’Italia ha un ancoraggio forte nel mondo dell’artigianato e della piccola impresa diffusa”.

Nel corso della celebrazione, si è discusso anche dell’applicazione dell’Intelligenza Artificiale nel settore dei trasporti. Con interventi di esperti che hanno analizzato come questa tecnologia possa influenzare la guida e l’organizzazione aziendale.

In occasione del 50° anniversario, CNA Fita ha commissionato due libri: “Autotrasportatore: antropologia di un mestiere” e “Accesso alla professione di trasportatore di merci su strada”, entrambi mirati a preservare la storia e la conoscenza del settore.

CNA Fita, con i suoi 18.500 membri, continua a essere un punto di riferimento per il settore dei trasporti in Italia.

La celebrazione del cinquantesimo anniversario ha rappresentato un momento di festa. L’opportunità per riflettere su un passato ricco successi, guardando al futuro con determinazione e passione.

Con la ferma convinzione che “se vuoi andare lontano, vai insieme a qualcuno”. CNA Fita si prepara ad affrontare le nuove sfide del settore dei trasporti.

