I camion a guida autonoma stanno emergendo come soluzione innovativa per affrontare due problemi rilevanti nel settore del trasporto merci su strada, la carenza di autisti di mezzi pesanti e la congestione del traffico in autostrada.

Un recente studio di Continental fornisce importanti dettagli sul potenziale dei camion a guida autonoma e le implicazioni per il settore dell’autotrasporto.

Carenza di autisti di camion e mezzi pesanti

Il settore del trasporto merci su strada affronta una crescente carenza di autisti di camion e mezzi pesanti. Il problema non è limitato ai paesi europei, negli Stati Uniti, l’American Trucking Associations (ATA) riporta una carenza di circa 78.000 autisti nel 2022, mentre il Regno Unito ha registrato una carenza di circa 100.000 autisti nel 2021, aggravata da fattori come la Brexit e la pandemia di COVID-19.

Camion a guida autonoma: soluzione alla congestione del traffico

Secondo il Mobility Study 2024 condotto da Continental e dall’istituto di ricerche di mercato Infas, c’è una crescente fiducia nel potenziale dei camion a guida autonoma per ridurre la congestione del traffico. Lo studio, che ha coinvolto 5.000 persone in Germania, Cina, Francia, Giappone e Stati Uniti, rivela che il 47% degli intervistati in Germania crede che i camion autonomi aiuteranno a diminuire gli ingorghi sulle autostrade.

La capacità dei camion autonomi di operare 24 ore su 24, senza le limitazioni di tempo dei conducenti umani, potrebbe contribuire a una distribuzione più uniforme del traffico e ridurre i periodi di congestione. Questo potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nella gestione del traffico, con effetti positivi sia per i pendolari che per le aziende di logistica.

Camion a guida autonoma in risposta alla carenza di autisti di camion e mezzi pesanti

Il 60% degli intervistati in Germania ritiene che i camion a guida autonoma possano essere una soluzione efficace per affrontare la carenza di autisti. Questi veicoli potrebbero alleviare la pressione sul settore del trasporto, operando senza necessità di pause per il riposo e senza la dipendenza da conducenti umani. Questa capacità di operare in modo continuo potrebbe essere un cambiamento fondamentale per il settore, riducendo l’impatto della carenza di autisti e mantenendo l’efficienza operativa.

Preoccupazioni per la sicurezza dei camion a guida autonoma

Nonostante le prospettive promettenti, le preoccupazioni sulla sicurezza dei camion a guida autonoma rimangono rilevanti. Lo studio di Continental mostra che tra il 60 e il 65% degli intervistati in Germania, Francia e Stati Uniti esprime preoccupazioni riguardo alla sicurezza di questi veicoli. In Giappone, oltre il 70% degli intervistati manifesta timori simili.

Per affrontare queste preoccupazioni, Continental ha sviluppato tecnologie avanzate per garantire la sicurezza dei camion a guida autonoma. I veicoli sono dotati di radar, telecamere e sensori LiDAR che forniscono una visione completa dell’ambiente circostante. Inoltre, implementato un sistema di sicurezza ridondante che può intervenire in caso di malfunzionamenti dei sensori, garantendo un arresto sicuro del veicolo in caso di emergenze.

Benefici per il settore logistico

L’adozione di camion a guida autonoma potrebbe comportare significativi benefici per il settore della logistica. Questi veicoli possono operare senza interruzioni e senza i vincoli dei periodi di riposo dei conducenti, riducendo i tempi di consegna e aumentando l’efficienza operativa. Hanno il potenziale per ottimizzare il consumo di carburante e ridurre le emissioni di CO2. Questo contribuisce al raggiungimento degli obiettivi ambientali globali.

Secondo lo studio di Continental si prevede che i camion autonomi ridurranno i costi operativi per i gestori delle flotte. L’eliminazione dell’errore umano, che rappresenta circa il 90% degli incidenti stradali in Europa, potrebbe anche migliorare la sicurezza stradale.

Continental in collaborazione con la società statunitense Aurora sviluppa un sistema di camion a guida autonoma di Livello 4. La produzione è prevista negli Stati Uniti entro il 2027. Prevede l’integrazione di tecnologie avanzate, tra cui radar, telecamere e sensori LiDAR. Inoltre prevede un meccanismo di sicurezza di backup per garantire un funzionamento sicuro.

I camion a guida autonoma rappresentano una potenziale soluzione per affrontare la carenza di autisti e migliorare la gestione del traffico nel settore del trasporto merci. Con il continuo sviluppo della tecnologia e l’adozione di misure di sicurezza avanzate, il futuro del trasporto merci su strada potrebbe essere significativamente trasformato.

