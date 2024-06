CAMION

Arriva la giornata europea della stanchezza degli autisti dei camion. Gli autisti dei camion, per l’occasione, rivendicano una retribuzione più equa, migliori condizioni di lavoro, tutela dei diritti, orario di lavoro equo, un giusto tempo di riposo, migliori aree di riposo.

Sono i contenuti del volantino distribuito per giornata europea stanchezza autisti dei camion di Filt Cgil e Uil trasporti al Porto a Genova

Le rivendicazioni degli autisti dei camion e dei lavoratori dei trasporti di Filt Cgil e Uil trasporti avvengono in occasione della Giornata europea contro la stanchezza degli autisti il “Driver Fatigue Day“, organizzato dall’European transport federation (Etf).

La giornata europea contro la stanchezza degli autisti é I’occasione per sensibilizzare i camionisti sui loro diritti. In particolar modo sulla stanchezza al volante che può mettere in pericolo su strade e autostrade.

Condizioni lavoro autisti camion

Secondo un report di Etf, infatti, il 60% degli autisti e camionisti hanno riferito di guidare regolarmente in uno stato di stanchezza.

Il 27% dei camionisti ha ammesso di aver quasi provocato incidenti a causa della stanchezza.

Un terzo (33%) dei camionisti si sono addormentati al volante.

Oltre la metà (52%) ha sentito il bisogno di accostare a causa della/per la stanchezza, ma non hanno potuto farlo.

Per gli autisti dei camion non sono condizioni di lavoro e di sicurezza accettabili. Hanno spiegato i rappresentanti dei sindacati. I sindacati hanno messo in evidenza tema delle autisti donne per le quali servono garanzie di sicurezza e protezione, giusto bilanciamento tra lavoro e vita privata, strutture di riposo attrezzate e servizi igienici adeguati.

