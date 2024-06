CAMION

Per le imprese di autotrasporto è disponibile l’elenco dei beneficiari dei finanziamenti MIT

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pubblicato l’elenco dei beneficiari dei finanziamenti per l’autotrasporto.

L’elenco dei beneficiari dei finanziamenti MIT, contiene i dettagli sui contributi erogati nell’ambito dell’autotrasporto, tramite la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Divisione 7.

L’elenco dei beneficiari dei finanziamenti MIT per l’autotrasporto, sono accessibili attraverso il Portale Trasparenza del MIT.

Il Portale Trasparenza del MIT garantisce la massima trasparenza e accessibilità delle informazioni sui fondi stanziati.

Elenco beneficiari finanziamenti MIT autotrasporto

Attraverso il link sotto riportato, è possibile accedere direttamente alla pagina dell’Amministrazione trasparente del MIT dove la Direzione Generale per la sicurezza stradale Divisione 7 ha pubblicato i contributi erogati per l’autotrasporto:

Portale Trasparenza Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Atti di concessione (mit.gov.it)

Procedura di consultazione

Una volta all’interno del portale, la procedura per individuare i contributi specifici è semplice:

Selezione della Struttura Responsabile: Utilizzare il menù a tendina nel campo “Struttura responsabile”.

Scelta della DG per la Sicurezza Stradale Divisione 7: Selezionare “DG per la sicurezza stradale Div 7” per filtrare i risultati.

Questa selezione permetterà di visualizzare tutte i finanziamenti adottati per l’autotrasporto dalla Divisione 7, compresi i decreti di pagamento e gli elenchi dei beneficiari con i relativi importi.

Dettagli sui contributi autotrasporto

Ogni finanziamento MIT pubblicato comprende:

Decreti di pagamento: documenti ufficiali che attestano l’erogazione dei fondi.

Elenchi dei beneficiari: liste dettagliate delle persone fisiche o giuridiche che hanno ricevuto i contributi, con l’indicazione degli importi assegnati.

Questa iniziativa di trasparenza permette a tutti i cittadini di conoscere la modalità di utilizzo dei fondi pubblici destinati al settore dell’autotrasporto e assicura una gestione oculata e responsabile delle risorse. Attraverso il Portale Trasparenza, tutti possono facilmente accedere a queste informazioni e verificare la distribuzione delle risorse nel settore dell’autotrasporto.

Per maggiori dettagli e per accedere alle informazioni specifiche, visita il Portale Trasparenza del MIT e seleziona la “DG per la sicurezza stradale Div 7” nel campo “Struttura responsabile”.