CAMION

Albo Autotrasporto comunica il bando per realizzazione o upgrade di aree di sosta e parcheggio per veicoli da trasporto

Nuove aree di sosta e parcheggio per i camion e i veicoli trasporto merci con i bando di finanziamento disponibile da settembre 2024. Lo comunica l’Albo Autotrasporto.

Le risorse totali a disposizione per le aree di sosta e parcheggio per camion sono circa 12.000.000 di euro.

Il Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi rende noto che nel mese di settembre, sarà pubblicato un bando per l’ammissione al cofinanziamento di progetti di nuova realizzazione o di upgrade di aree di sosta e parcheggio sicure e protette per veicoli che effettuano trasporto ai sensi del Regolamento (UE) 2006/561 e del Regolamento delegato (UE) 2022/1012.

Le risorse totali a disposizione a valere sulla dotazione finanziaria prevista sono circa pari ad € 12.000.000,00 e saranno ripartite su due linee di finanziamento denominate rispettivamente “Linea Med” e “Linea Core”, distinte in base all’ubicazione geografica delle aree di sosta e di parcheggio.

Il cofinanziamento erogabile per ogni singola realizzazione o upgrade di area di sosta e parcheggio è pari al 30% del costo complessivo dell’intervento proposto e nel limite massimo di € 1.000.000,00.

Rientrano nella Linea Med aree di sosta e parcheggio i progetti ubicati in una delle seguenti aree, o in loro prossimità:

in Calabria lungo la direttrice A2 (Autostrada del Mediterraneo);

in Campania da distribuire nella parte meridionale della regione su almeno due aree lungo la direttrice A2 (Autostrada del Mediterraneo);

nel Lazio mediante almeno un’area lungo la direttrice A1 (Autostrada del Sole) in posizione intermedia tra le aree di Colleferro e Marcianise;

in Basilicata sulla rete Comprehensive lungo la direttrice Bari-Potenza-Salerno;

sulla direttrice A1 tra Lazio, Umbria e Toscana;

lungo la direttrice Adriatica A14 tra Marche ed Emilia- Romagna;

in Liguria sulla direttrice A10.

Rientrano, invece, nella Linea Core aree di sosta e parcheggio i progetti ubicati sulla rete core o extended core, o in sua prossimità, in aree non ricomprese nella direttrice di cui alla Linea Med.

Le tipologie di intervento per le quali è possibile accedere al cofinanziamento possono riguardare:

Realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio almeno al livello “Bronzo” (classificazione ESPORG) da attuarsi su aree attualmente libere, adibite ad altro uso o già esistenti, ma non ancora in possesso dei requisiti minimi per la certificazione ESPORG;

Upgrade di area di sosta e parcheggi già esistenti al fine di conseguire almeno un livello superiore nella classificazione ESPORG;

Upgrade di aree di sosta e parcheggio già esistenti, che preveda il mantenimento dello stesso livello nella classificazione ESPORG e almeno un aumento n. 30 stalli.

Come richiedere il finanziamento aree di sosta e parcheggio

Gli interessati al finanziamento del bando aree di sosta e parcheggio dovranno specificare al momento della presentazione della domanda, a quale delle due linee di finanziamento intendono accedere e per quale tipologia di intervento concorrere e che presentino almeno un livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica come definito all’art. 41 del D.Lgs. 36/2023.

Al termine dell’istruttoria condotta da apposita Commissione di valutazione da nominare, sarà pubblicata una graduatoria delle domande ammesse con il relativo importo finanziabile.

Ogni comunicazione riguardante la procedura, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori tramite il portale www.alboautotrasporto.it, nonché sui siti istituzionali delle società in house del MIT Sogesid SpA www.sogesid.it e RAM SpA www.ramspa.it.

Per informazioni in allegato la comunicazione del bando.

Continua a leggere: Nuovi fondi all’autotrasporto per rinnovo del parco veicolare e formazione