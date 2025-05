CAMION

Un aprile da record per Fiat Professional: oltre 4.100 veicoli immatricolati e quota di mercato in forte crescita

Fiat Professional chiude il mese di aprile 2025 con risultati da primato nel mercato italiano dei veicoli commerciali.

Secondo i dati forniti da Dataforce, il Fiat Professional ha immatricolato 4.179 unità, conquistando una quota del 27,1%.

Si tratta di una crescita di oltre quattro punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2024, segno della crescente fiducia degli operatori del settore nei confronti della rinnovata gamma.

Il successo non riguarda solo aprile. Fiat Professional si conferma leader anche nel cumulato da inizio anno: con circa 16.400 immatricolazioni totali, il brand raggiunge una quota del 25,8% e consolida la sua posizione al vertice del mercato nazionale dei veicoli commerciali.

Ducato e Doblò i modelli Fiat più scelti in Italia

A trainare la performance di aprile sono due pilastri della gamma Fiat Professional: il Ducato e il Doblò. Il primo, prodotto nello stabilimento abruzzese di Atessa, è stato il veicolo commerciale più venduto in Italia ad aprile, con 1.948 immatricolazioni e una quota del 31,2% nel segmento dei furgoni di grandi dimensioni.

Alle sue spalle si piazza il Doblò, che domina nel segmento dei van compatti con una quota del 35% e 1.454 unità immatricolate. Ottimo risultato anche per lo Scudo, che raggiunge il 22,3% nel suo segmento, confermando il buon posizionamento dell’intera gamma.

Qual è il prezzo di un Fiat Ducato? 62.600 euro

Quanto costa un Fiat e-Ducato? Il Fiat Professional e-Ducato ha prezzi a partire da 62.600 euro IVA esclusa.

Quanto costa un Doblò Fiat? DOBLÒ 1.5 100 cv DIESEL Listino €26.150 (IPT e contributo PFU esclusi)

Elettrico Fiat Professional primo tra i veicoli commerciali

Fiat Professional guida il mercato italiano anche nella transizione elettrica. Ad aprile ha conquistato il primo posto tra i veicoli commerciali elettrici con una quota del 27,2%. A fare la differenza è stato il nuovo E-Ducato, frutto di un importante lavoro di aggiornamento tecnico e produttivo.

Il modello 100% elettrico, ora dotato di una batteria da 110 kWh di seconda generazione, è in grado di offrire fino a 424 chilometri di autonomia secondo il ciclo WLTP. Un risultato che rende il veicolo competitivo non solo per le consegne urbane, ma anche per gli spostamenti extraurbani, mantenendo la flessibilità operativa richiesta dai professionisti.

Gamma rinnovata di veicoli commerciali

Il successo di Fiat Professional è il risultato di una strategia chiara: offrire una gamma ampia, moderna e pronta a rispondere alle esigenze del mondo del lavoro. Oltre ai modelli citati, la casa torinese propone numerose varianti e allestimenti, disponibili su tutto il territorio italiano grazie a una rete di vendita e assistenza capillare.

A supportare la crescita del marchio è anche l’introduzione di nuovi servizi digitali e connessi, pensati per semplificare la gestione delle flotte, migliorare la produttività e ridurre i costi di esercizio.

